Enrique Camacho lanza dura crítica en Millonarios: apunta a la mentalidad de los jugadores

En medio de la tormenta que vive Millonarios FC tras un irregular inicio en la Copa Sudamericana, el presidente del club, Enrique Camacho, lanzó una crítica directa al plantel, apuntando especialmente a la mentalidad de algunos jugadores como uno de los factores clave del bajón futbolístico.

Apretado calendario de Millonarios: recta final den la Liga y fase de grupos de la Sudamericana

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El calendario de Millonarios FC en las próximas semanas combina competencia local e internacional. El equipo embajador comienza su agenda tras el debut contra Santa Fe, domingo, continuará enfrentando a Boston River el miércoles 15 de abril a las 9:00 p.m.

Posteriormente, por Liga Dimayor, visitará a América de Cali, antes de recibir a Deportes Tolima el jueves 23 de abril a las 8:00 p.m. Luego volverá al plano internacional para medirse en casa ante São Paulo FC el 28 de abril a las 7:30 p.m.

En la recta final del todos contra todos, se enfrentará a Alianza FC el 2 de mayo a las 3:00 p.m. Más adelante, retomará la Sudamericana con el duelo ante Boston River el 7 de mayo a las 5:00 p.m., seguido por la visita a São Paulo y cerrará la fase de grupos recibiendo a O'Higgins FC el 26 de mayo a las 5:00 p.m.

Enrique Camacho habla sobre el presente de Millonarios: "Hay que trabajar la parte mental de los jugadores"

El programa Si era Gol, de Red Más, le sacó algunas respuestas a Enrique Camacho, presidente de Millonarios. en el Aeropuerto El Dorado. Allí reconoció una contradicción en el rendimiento del equipo, que ha mostrado mejores versiones frente a rivales de mayor peso. “Jugamos mejor con los equipos difíciles”, admitió, una situación que genera inquietud en la interna del club.

El directivo fue abordado por los medios en el aeropuerto El Dorado, luego de la derrota en el debut internacional, y no ocultó la preocupación por el momento del equipo. “Probablemente estamos preocupados porque ha tenido tres partidos malos continuamente en los últimos tres. Hay que hacer las correcciones, estamos haciendo ya ajustes del caso”, señaló.

Pese a los cuestionamientos sobre posibles refuerzos o falencias en la plantilla, Camacho respaldó la visión del cuerpo técnico, asegurando que el equipo cuenta con las herramientas necesarias para competir. “Él cree que tiene jugadores, cree que tiene suficientes jugadores y además cree que tiene jugadores que son competentes”, afirmó, dejando claro que el problema no pasa exclusivamente por lo futbolístico.

En ese sentido, el dirigente hizo énfasis en un aspecto que considera determinante para revertir la situación: la fortaleza mental: “Hay que trabajar la parte mental de los jugadores, han demostrado que pueden jugar bien, como lo han hecho en partidos importantes, y tienen que hacerlo en todos los partidos”, expresó.

Finalmente, envió un mensaje claro sobre los objetivos de la temporada, descartando priorizar un torneo sobre otro. “Ambos”, respondió con contundencia al ser consultado sobre si elegiría entre la liga local o la competencia internacional.