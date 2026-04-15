EN VIVO Copa Sudamericana: Millonarios vs. Boston River – minuto a minuto y goles – fecha 2

Millonarios se juega más que tres puntos este miércoles cuando reciba a Boston River en Bogotá por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana. El equipo embajador llega urgido de una reacción tras encadenar cuatro partidos sin victorias y debutar en el torneo con una derrota 2-0 ante O’Higgins en Chile, un resultado que lo dejó contra las cuerdas en el inicio de la competencia.

Millonarios apostaría por la continuidad de su dupla ofensiva con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras

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El conjunto dirigido por Fabián Bustos tendrá una baja sensible en defensa: Jorge Arias no estará disponible tras su expulsión en el compromiso anterior. En su lugar, todo apunta a que Danovis Banguero ocupará la zaga, en una línea defensiva que ha mostrado fragilidad, especialmente en el juego aéreo, donde ha recibido goles en recientes presentaciones.

En ataque, Millonarios apostaría por la continuidad de su dupla ofensiva con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, quienes estarán respaldados por la experiencia y visión de David Silva unos metros más atrás. La necesidad de recuperar eficacia frente al arco será clave para cambiar la dinámica negativa del equipo.

Boston River llega también golpeado tras caer en casa frente a Sao Paulo en la primera jornada

Por su parte, Boston River llega también golpeado tras caer en casa frente a Sao Paulo en la primera jornada. El equipo uruguayo, dirigido por Ignacio Ithurralde —recordado por su paso en Millonarios y campeón en 2012—, intentará sumar en condición de visitante para mantenerse con vida en el grupo.

El duelo está programado para este miércoles 15 de abril a las 9:00 p.m. (hora de Colombia) y representa una oportunidad crucial para ambos clubes, que necesitan puntos para no ceder terreno en una zona que comienza a apretarse desde las primeras fechas. En El Campín, la presión será protagonista.