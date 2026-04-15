Muriel ya se está cansando del presente de Junior y dejó claro mensaje

Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar en la presente temporada tras otra deplorable participación en la Copa Libertadores, en donde cayeron en condición de visitante contra Cerro Porteño en condición de visitante.

El conjunto 'tiburón' llegaba a la fecha 2 de la Libertadores con la frente en alto tras haber goleado a Águilas Doradas en el marco de la fecha 16. Lamentablemente este rendimiento no lo pudo replicar a nivel internacional y perdió por la mínima diferencia, lo que dejó decepcionado a Luis Fernando Muriel.

Lea también Horas cruciales para definir si Leonel Álvarez se queda o se va de Bucaramanga

Muriel no se guardó nada tras la derrota de Junior en Copa Libertadores

El conjunto barranquillero perdió por la mínima diferencia tras la anotación de Jonathan Torres sobre el minuto 55, un solitario tanto que amargó a Alfredo Arias, quien además salió descontento porque Junior tuvo para ganarlo o al menos sumar un empate, pero la falta de efectividad les costó caro, por lo que esta sería una de las situaciones a replantear para el próximo encuentro.

A la amargura del estratega uruguayo se sumó la de Luis Fernando Muriel, el delantero de 34 años que arribó a Junior con la ilusión de retomar nivel deportivo y despertar su olfato goleador, pero lamentablemente no lo ha conseguido en la forma en la que lo esperaba.

Lea también Gremio enloquece con José Enamorado: impacto inmediato y gran elogio en Sudamericana

El objetivo de Muriel claramente es la Copa Libertadores, por lo que haber empatado contra Palmeiras en el debut y perder frente a Cerro Porteño hicieron que el atacante se desahogará por esta situación y confesará su decepción y tristeza.

"Perder fue bastante duro porque veníamos a buscar el resultado, pero lastimosamente nos vamos con las manos vacías. Es importante sumar en esta copa, si no se puede ganar por lo menos empatar y eso queríamos, pero nos vamos tristes por la derrota".

En otras noticias: Resumen: Colombia (2) vs. Chile (0) | CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

Análisis de Luis Muriel tras perder contra Cerro Porteño

El jugador de Santo Tomás todavía no ha podido gritar gol en busca de la obtención de la 'Gloria Eterna' y ha sumado tan solo 33 minutos en dos encuentros jugados, pero estar dentro y fuera del terreno de juego le ha permitido analizar mejor el rendimiento del equipo y lo que se puede llegar a corregir.

"Creamos ocasiones para ganar el partido. En el primer tiempo tuvimos un par, creamos las más claras. En el segundo tuvimos para arcar gol, creamos las ocasiones para poder ganar, competimos de la mejor manera, pero al final cuando no haces los goles y el otro equipo los convierte pasa esto".

Lea también David González le cerró la puerta al goleador y lo dejó por fuera del equipo

¿Cómo le ha ido a Muriel en la presente temporada con Junior?

Luis Fernando arribó a Junior de Barranquilla a inicios de la temporada 2026 desde la MLS cuando jugaba en Orlando City. Desde entonces, ya ha tenido la oportunidad de jugar 19 partidos, completando más de 800 minutos en el campo de juego en donde ya se ha podido reportar con ocho goles y una asistencia.