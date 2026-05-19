EN VIVO Copa Sudamericana: Sao Paulo vs Millonarios - minuto a minuto y goles - martes 19

Inicia una nueva jornada de las competencias internacionales en el continente americano y Millonarios será justamente uno de los protagonistas al enfrentarse en el marco de la fecha 5 frente a Sao Paulo, un encuentro de "vida o muerte" que podría llegar a definir la clasificación del cuadro 'embajador'.

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La escuadra comandada por Fabián Bustos llega al mítico estadio de Morumbi, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, para jugar uno de sus partidos más importantes de la temporada, buscando rescatar un resultado positivo, ya sea la victoria para quedarse con la cima de la tabla de posiciones o el empate para ubicarse en la segunda casilla.

Sao Paulo vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY Copa Sudamericana 19 de mayo

El partido entre Sao Paulo vs Millonarios por la fecha 5 de la Copa Sudamericana se disputará este viernes 15 de mayo a partir de las 19:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de ESPN y Disney+ Plan Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

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¿Cómo está la tabla de posiciones del grupo de Millonarios y Sao Paulo?

Sao Paulo llega como sólido líder de la tabla de posiciones del Grupo C con 8 puntos, sin haber caído en ninguno de los cuatro partidos que ha jugado, dejando un historial de dos victorias y dos empates.

Lo siguen de cerca O'Higgins en la segunda casilla con 7 puntos, obtenidos en 2 victorias, un empate y una derrota, mismo puntaje y saldo que tiene Millonarios, el cual se queda con la tercera casilla.

Mientras que Boston River cierra el fondo de la tabla de posiciones sin haber sumado ni siquiera un punto a lo largo de la competencia.