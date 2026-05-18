Millonarios hizo oferta para regresar a un delantero campeón en 2017

Millonarios no ha terminado el semestre de apertura de la temporada 2026, todavía tiene retos importantes por cumplir, pero esto no quiere decir que se tenga que quedar mientras tanto de brazos cruzados en el mercado de fichajes.

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El equipo comandado por Fabián Bustos tiene una misión muy importante y es la reestructuración de la plantilla, ya que la actual no le ha dado al estratega argentino lo que necesita para poder tener una regularidad deportiva positiva, por lo que se estaría tanteando la opción de la contratación de Harold Santiago Mosquera.

Millonarios quiere regresar a Harold Santiago Mosquera

El cuadro 'embajador' tuvo un semestre bastante irregular, en donde no logró clasificar a las instancias finales de la Liga Betplay, pero aún así a nivel internacional, en Copa Sudamericana, ha logrado rescatar importantes resultados que lo mantienen con la ilusión viva para clasificar a la siguiente fase.

Es por ello que desde ya se estaría hablando sobre la salida y llegada de varios jugadores, en especial en la zona ofensiva, donde ya se habría confirmado la salida de Jorge Cabezas Hurtado y Beckham Castro estaría a punto de sumarse, por lo que un posible remplazo sería Harold Santiago Mosquera.

El extremo de 31 años que brilló con Santa Fe en la temporada 2024 y 2025, podría volver al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con uno de sus ex equipos, Millonarios, el cual ya habría lanzado una oferta que supera a los intereses de otros equipos, hasta el momento.

Mosquera no pasó por su mejor momento deportivo en el fútbol paraguayo jugando con Cerro Porteño y le estarían buscando su respectiva salida, la cual podría estar en el FPC, ya que también hay interés de Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

Harold Santiago por qué rechazó a Millonarios

Posteriormente, habló de las ofertas que tenía con Millonarios y América expectantes, “Millonarios me buscó. Yo nunca he escondido el cariño que le tengo a Millonarios, pero creo que Santa Fe no lo merecía en este momento. Fue por eso por lo que lo terminé descartando”.

¿Cómo le fue a Santiago Mosquera en Santa Fe?

La llegada de Mosquera al cuadro 'cardenal' en el semestre de clausura de 2024, tras su paso por el fútbol de Grecia, estuvo enmarcada de éxitos desde el primer momento y se convirtió en una importante figura, habiendo jugado 72 partidos, más de 4.900 minutos en los que se reportó con 15 goles, 13 asistencias y levantando el título de la Liga BetPlay de apertura 2025.