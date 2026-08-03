EN VIVO Costa Rica vs Colombia | minuto a minuto | Juegos Centroamericanos

La fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe está a punto de llegar a su fin y junto con ello se conocerán a las selecciones que clasificarán a la siguiente ronda para seguir soñando con la obtención de la medalla de oro.

La selección Colombia masculina es justamente una de las protagonistas al afrontar este lunes el último reto en la fase de grupos del torneo de fútbol cuando enfrente a Costa Rica, en un compromiso que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la competencia. El encuentro está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Para Colombia, el duelo representa una nueva oportunidad para seguir sumando puntos y acercarse al objetivo de clasificar. En este tipo de campeonatos de formato corto, cada resultado adquiere una importancia especial, ya que los equipos cuentan con poco margen de error y una victoria puede marcar diferencias en la tabla de posiciones del grupo.

Costa Rica vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY lunes 3 de agosto

El partido Costa Rica vs Colombia por los playoff de la Copa Sudamericana se disputarán este lunes 3 de agosto en el Cibao Stadium, Santiago, a partir de las 15:00 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través Centro Caribe Sports Channel, YouTube Centro Caribe Sports Channel, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 P.M.

México: 14:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 P.M.

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Colombia golea 3-0 a Puerto Rico y clasifica a semifinales

La Selección Colombia Femenina aseguró su tiquete a las semifinales en República Dominicana tras vencer 3-0 a Puerto Rico en el cierre de la fase de grupos, alcanzando seis puntos.

Ingrid Guerra abrió el marcador al minuto 25 y Fernanda Viáfara aumentó la ventaja al 34'. En la segunda mitad, María Carvajal decretó la goleada al 74' para sellar de forma categórica el paso del combinado nacional a la siguiente ronda del torneo.