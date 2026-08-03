Gustavo Puerta saldría de Racing y apunta a equipo de Champions League

Sin duda alguna, para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia fue un acierto el llamado de Gustavo Puerta que llegó al mediocampo para quedarse en él. El vallecaucano le ganó la posición a Richard Ríos durante el Mundial y respondió a la altura pese a su edad y ante las dudas que podía haber por soltarlo en una cita orbital.

La llegada de Gustavo Puerta a la selección también deja claro que no hay ningún problema con la actuación de los jugadores en equipos de segunda división en Europa. El volante de Racing de Santander ya empieza a despertar intereses en varios clubes y espera alguna novedad con su futuro.

En una entrevista con El Espectador, Gustavo Puerta reveló sus objetivos para la siguiente temporada tras conseguir el primero que era el ascenso a la máxima categoría de España. El oriundo en La Victoria, Valle del Cauca dejó claro que quiere jugar la Champions League.

EL DESEO DE GUSTAVO PUERTA QUE LEVANTA INTERÉS EN CLUBES

Después de la Copa del Mundo 2026, el nombre de Gustavo Puerta ha estado en el radar de grandes equipos de Europa. Su salida de Racing de Santander con destino a la Champions puede darse con los intereses del Porto, Bayern Múnich, Roma, entre otros.

Gustavo Puerta estuvo en una entrevista con El Espectador y dejó claro su objetivo en esta temporada, “mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League. Sueño con ganarlas como casi lo consigo en Leverkusen. Quiero darle continuidad a lo que vengo haciendo y hasta ganar algo con Colombia. Sería un sueño”.

Además, añadió que se ha hablado de muchas opciones en su futuro, “se habla mucho en prensa. Es cierto que hubo muchos rumores y es gracias a mi buen trabajo. Ahora estoy disfrutando y esperando por mi futuro. Espero que pueda tomar la mejor decisión y hacer las cosas bien. En Colombia soy hincha del Deportivo Cali y en Europa me gusta mucho Barcelona, y hay muchos clubes como Real Madrid, Bayern Múnich o Manchester City donde claro que sería un sueño jugar”.

LAS OFERTAS PARA QUE GUSTAVO PUERTA CUMPLA CON SU SUEÑO

Ante este sueño que quiere cumplir el mediocentro colombiano, Inter de Milan, Roma y Porto fueron los primeros clubes que pusieron sus ojos en Gustavo Puerta. Los dos equipos jugarán la UEFA Champions League y pueden ser buenas opciones para que Gustavo Puerta pueda jugar el torneo internacional más importante en Europa.

El Porto ya habría rechazado la posibilidad de fichar a Gustavo Puerta con el interés de ver otros jugadores diferentes al colombiano. La Roma podría enviar una oferta pronto para intentar convencer a Racing de Santander que podría tomar la decisión de dejarlo salir por más de 20 millones de euros.

Otras dos opciones aparecen desde la Liga de España para cumplirle el sueño al volante colombiano. Vienen del Betis y del Villarreal con ambas instituciones que jugarán la Champions League. Gustavo Puerta acaba de ascender y tendría nuevos aires en suelo español con un club de la Liga de Campeones.

Por último, se habló nada más ni nada menos que del Bayern Múnich como un rumor, pero no habría nada decidido en el equipo bávaro. De Alemania podría regresar al Bayer Leverkusen que es dueño de su pase todavía. El club lo podría pedir de vuelta para afrontar la UEFA Europa League en este caso.

LA EXPERIENCIA DE GUSTAVO PUERTA EN EL MUNDIAL

Tras sus buenas sensaciones en el Racing de Santander, Gustavo Puerta se ganó la oportunidad de ser titular en la Selección Colombia durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El mediocentro vallecaucano referenció en la entrevista con El Espectador lo que vivo en este certamen mundialista.

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El volante sentenció que, “lo que vivimos en el Mundial no se puede explicar con palabras. Ver 80.000 personas cantando el himno es algo que se me quedará siempre. Estoy muy contento por el debut que tuve y el contexto en el que se dio”. Habrá que esperar qué camino tomará en su futuro con el latente sueño de jugar copas internacionales.