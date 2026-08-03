Jhon Lucumí dio el sí a la Juventus: ¿Qué falta para definir su fichaje?

Desde que terminó la Copa del Mundo 2026 para la Selección Colombia, Jhon Janer Lucumí ha estado en el radar de grandes equipos de Europa con la posibilidad de salir del Bologna de Italia. Dos instituciones siguen de cerca al defensor central para definir su fichaje.

La Serie A de Italia también sigue de cerca al zaguero central con el interés de la Juventus de Turín que ha estado en negociaciones sin éxito y sin poder convencer al Bologna que se ha plantado, no solo con la ‘Vecchia Signora’, sino con otros equipos.

En la Premier League también sonó en el Sunderland y en el Bournemouth como una posibilidad, pero todo parece indicar que todo seguirá en la Serie A de Italia, pero no en el Bologna donde juega actualmente. La idea es poder llegar a un acuerdo definitivo entre las partes para consolidar esta contratación.

LA JUVENTUS YA SABE CUÁNTO DEBE PONER PARA FICHAR A JHON LUCUMÍ

Tras el Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, Jhon Janer Lucumí ha levantado el interés de la Juventus y del Como de Italia. Bologna se ha plantado con la necesidad de sacar una ventaja económica de la venta y estaban pidiendo el pago de la cláusula de rescisión que equivalía a los 28 millones de euros.

Con el pasar de los días, la cláusula expiró, pero de igual manera el Bologna no pretende hacerle caso a la Juventus que puso menos de 20 millones de euros sobre la mesa. Los interesados pueden enviar una oferta menor a la de 28 millones que representaban la cláusula.

Lea también Gustavo Puerta saldría de Racing y apunta a equipo de Champions League

Sin embargo, Bologna no aceptaría una oferta menor a los 25 millones de euros y esto pone en problemas a la Juventus que las últimas cifras que ha enviado no llegan a convencer al cuadro boloñés. La Juve envió una nueva oferta para convencer a Juventus con 17 millones.

Como era de esperarse, Bologna se volvió a plantar y solo oiría ofertas equivalentes a los 25 millones de euros. En ese orden de ideas, faltarían ocho millones para llegar a esa cifra que estarían pidiendo en la ‘Vecchia Signora’. Esto es lo que hace falta para que lleguen a un acuerdo definitivo entre los clubes.

De igual forma, la información de Nicoló Schira, Jhon Lucumí ya habría dado el sí al interés de la Juventus y espera a definir los últimos detalles por parte de los clubes. Para el zaguero, la prioridad ya es firmar con el cuadro de Turín.

EL COMO DE ITALIA MEJORA LA OFERTA DE LA JUVENTUS AL BOLOGNA

La Juventus no es el único equipo de Europa que pretende a Jhon Janer Lucumí del Bologna. El Como de Italia también sigue de cerca al defensor central y ya ha puesto sobre la mesa 20 millones de euros. No obstante, todavía queda corto frente a las pretensiones del equipo boloñés.

A la Juventus le faltarían siete millones de euros para convencer a Bologna, mientras que al Como le harían falta cinco para poder fichar a Jhon Janer Lucumí que parte como el gran fichaje para afrontar la UEFA Champions League tras la mejor temporada del equipo dirigido por Cesc Fábregas.

Lea también [Video] El técnico que piden los hinchas de River Plate para enfrentar a Santa Fe

Habrá que esperar si estos dos clubes terminan mejorando las ofertas para llegar a esa cifra que está pidiendo el Bologna en estos momentos. La propuesta del Como sería mejor y estaría acercándose a esos 25 millones de euros que quiere su equipo actual.

Además de estas ofertas de Europa, aparece el Al Hilal que también cuenta con un interés por el defensor central. El equipo de Arabia Saudita puso inicialmente una oferta de 20 millones de euros y le faltarían cinco millones igual que al Como para convencer al Bologna.