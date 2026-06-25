EN VIVO Curazao vs Costa de Marfil | Copa Mundial de la FIFA 2026

Curazao y Costa de Marfil protagonizarán este jueves un duelo decisivo por la tercera fecha del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El compromiso será transmitido por DSports y todas las emociones del partido, así como el seguimiento completo del Mundial, se podrán encontrar en DeportesRCN.com.

Costa de Marfil llega como favorita para quedarse con uno de los cupos a los dieciseisavos de final. El equipo africano suma tres puntos gracias a su victoria sobre Ecuador y dejó una buena imagen pese a la derrota agónica frente a Alemania.

Los dirigidos por Emerse Faé cuentan con una plantilla de gran jerarquía encabezada por Franck Kessié, Amad Diallo y Ange Bonny. Además, el joven extremo Yan Diomandé se ha convertido en una de las revelaciones del torneo tras sus destacadas actuaciones en las dos primeras jornadas.

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Curazao, por su parte, llega motivado luego de conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo tras igualar sin goles frente a Ecuador. El equipo caribeño aún conserva opciones de clasificación y sueña con dar el gran golpe ante los marfileños.

El conjunto dirigido por el experimentado Dirk Advocaat ha demostrado que puede competir a nivel mundial. Futbolistas como Tahith Chong, Juninho Bacuna y el arquero Eloy Room han sido fundamentales para mantener vivas las aspiraciones de la selección isleña.

El resultado también será seguido con atención por Ecuador, que a la misma hora enfrentará a Alemania. Una victoria de Curazao podría alterar por completo la definición del grupo E y abrir nuevas posibilidades en la lucha por la clasificación a 16avos. de final.