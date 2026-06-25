EN VIVO Ecuador vs Alemania | Copa Mundial de la FIFA 2026

Ecuador afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se mida a Alemania por la tercera fecha del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El compromiso será transmitido por la señal principal de Canal RCN, el canal de YouTube de Canal RCN y la frecuencia radial -y canal de YouTube- de La FM. Además, todas las emociones de este partido y de la Copa del Mundo se podrán seguir en DeportesRCN.com.

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La selección ecuatoriana llega obligada a conseguir una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final. La Tri ha tenido un torneo por debajo de las expectativas tras perder con Costa de Marfil y empatar frente a Curazao.

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Los dirigidos por Sebastián Beccacece no solo deberán derrotar a uno de los favoritos del campeonato, sino también estar pendientes de lo que ocurra en el encuentro entre Curazao y Costa de Marfil, que se disputará a la misma hora.

Buena parte de las esperanzas ecuatorianas pasan por el liderazgo de Moisés Caicedo, quien ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo durante el torneo. Sin embargo, el conjunto suramericano también necesita mayor efectividad de hombres como Enner Valencia y Gonzalo Plata en el frente de ataque.

Del otro lado estará una Alemania que ya aseguró el liderato del grupo con seis puntos. Aunque el técnico Julian Nagelsmann podría realizar algunas modificaciones en la formación titular, el equipo europeo buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

La historia tampoco favorece a Ecuador. En los dos enfrentamientos previos entre ambas selecciones, Alemania salió victoriosa, por lo que la Tri intentará romper esa tendencia y conseguir un triunfo histórico que le permita seguir soñando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.