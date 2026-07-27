EN VIVO despedida de Macnelly Torres: Nacional 2016 + históricos vs Selección Colombia 2014 + amigos

En pleno inicio de la Liga Betplay, Atlético Nacional es uno de los protagonistas, no solo porque no ha podido debutar o por su corto mercado de fichajes, sino porque se vivió una jornada especial con el partido de despedida de Macnelly Torres, uno de los mediocampistas que dejó una huella en la historia reciente del club.

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El estadio Atanasio Girardot fue el escenario del homenaje al exfutbolista samario, quien volvió a vestir la camiseta 'verdolaga' para compartir con excompañeros, figuras del fútbol colombiano y miles de aficionados que acudieron para agradecerle por su trayectoria.

Despedida de Macnelly Torres: cómo VER EN VIVO HOY domingo 26 de julio

El partido de despedida de Macnelly Torres con los jugadores de Nacional 2016 + históricos vs los jugadores de la Selección Colombia 2014 + amigos, se disputarán este domingo 26 de julio en el Estadio de Atanasio Girardot a partir de las 18:30 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través del canal de YouTube de Atlético Nacional, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida)

México: 15:30

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¿Con cuántos títulos se despidió Macnelly Torres en Nacional?

El mediocampista barranquillero tuvo tres pasos por Atlético Nacional desde que debutó como futbolista profesional y pudo despedirse como uno de los futbolistas más campeones del club con un total de 10 trofeos repartidos en:

4 ligas nacionales

2 Superligas

2 Copa Colombia

1 Copa Libertadores

1 Recopa Sudamericana