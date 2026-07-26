Nacional presentará próximamente 3 fichajes nuevos

Se disputaron los primeros partidos de la Liga Betplay, pero los únicos equipos que no sumaron minutos fueron Boyacá Chicó y Atlético Nacional, ya que su partido fue aplazado. Sin embargo, esto también sería una buena noticia para el 'verde paisa', el cual tendría la oportunidad de confirmar sus nuevos refuerzos para el momento de debutar.

Nacional ya jugó su primer partido del semestre de clausura contra Tigres en Copa Betplay, pero lo hizo sin mayores modificaciones en su plantilla en cuanto a contrataciones. Lucas González regresó a algunos de los jugadores que estaban en condición de préstamo y todo parece indicar que las nuevas contrataciones estarían próximas a confirmarse.

Nacional tendría listos sus próximos 3 fichajes

El 'verde paisa' hizo una reestructuración desde el cuerpo técnico con la salida de Diego Arias y la contratación de Lucas González, a partir de ahí, el estratega bogotano comenzó a dar el visto bueno para las contrataciones o regresos que necesitaba y de igual manera para la salida de jugadores.

Hasta ahora solo se han hecho oficiales varias salidas de la institución, pero las contrataciones se están quedando cortas y las que ya estaban a punto de concretarse tomaron otro rumbo y ya no llegarían, tal como ocurrió con Stefan Medina y recientemente Duván Vergara.

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Sin embargo, las directivas del club no se quedaron de brazos cruzados y siguieron buscando de manera exhaustiva las nuevas incorporaciones, en donde están los nombres de Andrés Reyes y Elías Cabrera.

Según se reveló, el conjunto 'verdolaga' ya tendría avances importantes con estos jugadores y los anunciaría próximamente. Mientras que la salida de la contratación de Santiago Moreno no se daría, razón por la cual tienen en la mira a un nuevo extremo.

Estos son los cambios en la plantilla de Nacional

Ya se confirmaron regresos de tres jugadores que se encontraban en condición de préstamo, pero así mismo se ve un golpe duro en la plantilla con la salida de 8 jugadores, situación que preocupa, ya que no se han encontrado los respectivos reemplazos.

Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño.

Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño. Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez.

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Ewil Murillo no jugará en Nacional

El bogotano hizo la repesca de Yeicar Perlaza de Independiente Santa Fe y luego se dio a conoce una versión sobre un supuesto interés por el mediocampista, Ewil Murillo, quien también pertenece al cuadro cardenal.

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer una nueva versión de los hechos en donde se reveló que, aunque Santa Fe si le estaría buscando un nuevo equipo, Nacional no es uno de los interesados.