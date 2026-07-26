Medellín blindaría a una joya para el futuro y ya hay aval en negociaciones

Luis Amaranto Perea llegó a Medellín después de lo que fue su etapa como asistente técnico de la Selección Colombia al lado de Néstor Gabriel Lorenzo como el entrenador principal. Con el cuadro antioqueño ya ha dirigido dos partidos oficiales y ha dejado buenas sensaciones tanto en Copa Sudamericana como en Liga BetPlay.

Su debut fue con Vasco da Gama y tuvo que replantear su nómina titular por la infortunada lesión de Frank Fabra como el lateral izquierdo de experiencia y como el habitual titular de Medellín. Ahí apareció Jhan Carlos Mena que dejó de ser una apuesta y se convirtió en una realidad.

A Jhan Carlos Mena le tocó debutar nada más ni nada menos que en el plano internacional contra un grande como Vasco da Gama. Luego, en la Liga BetPlay el lateral izquierdo figuró como inicialista en el debut frente al Deportivo Pasto, y, además, marcó el primero de los tres goles.

MEDELLÍN RENOVARÍA A JHAN CARLOS MENA

Habrá un importante duelo entre los laterales izquierdos con la veteranía de Frank Fabra y la juventud de Jhan Carlos Mena de 20 años. Mena fue de los grandes futbolistas que salieron de la Supercopa Juvenil dejando buenos números. Luis Amaranto Perea no quiere perder al zaguero y buscarían renovar su respectivo contrato.

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, Medellín ya inició las negociaciones de la renovación de Jhan Carlos Mena que terminara en cuestión de seis meses el 31 de diciembre. El lateral izquierdo ya anotó su primer gol como profesional y ve con buenos ojos sellar un nuevo vínculo con el equipo antioqueño.

Luis Amaranto Perea tendrá la posibilidad de usar a Jhan Carlos Mena o a Frank Fabra en la banda izquierda. También podría dejar a Jhan Carlos como lateral y que Frank sea el extremo por ese costado.

AMARANTO PEREA Y EL PLAN PARA ENFRENTAR A VASCO DA GAMA

Con pocos días de descanso, Amaranto Perea afirmó que movió algunas fichas de titulares para darles tiempo a otros jugadores, “después del primer partido con todas las emociones que había contra un rival fuerte, creo que la posición de ellos en Brasil no expresa lo que hacen en el campo.

La intensidad nos hacía tener un descanso en este partido. Era el momento para refrescar y que todos se sientan parte del equipo. Hicimos cinco cambios y el equipo jugó bien. Quiero que todos agarren los conceptos y que cuando les toque participar, a qué jugamos nosotros. Para mí es lo más importante”.

Además, Amaranto también detalló cómo está el equipo y se refirió al desgaste por parte de sus jugadores. Por esta razón no alineó a Agustín Martegani, le dio minutos a Luis Escorcia y a otros futbolistas que no han tenido tanta regularidad.