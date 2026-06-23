Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este miércoles 24 de junio

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 avanza este miércoles 24 de junio con la disputa de la tercera y última fecha de los grupos A, B y C, una jornada que promete emociones de principio a fin por la lucha de los cupos a los dieciseisavos de final.

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Tal como lo establece la FIFA, los partidos de una misma zona se jugarán en simultáneo con el objetivo de garantizar la transparencia deportiva y el juego limpio. De esta manera, ninguna selección llegará a su compromiso con ventaja por conocer previamente el resultado de sus rivales directos.

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En el Grupo B, la acción comenzará a las 2:00 de la tarde. En Vancouver, Canadá y Suiza se enfrentarán en un duelo directo por el liderato de la zona, luego de que ambas selecciones llegaran a la última fecha con cuatro puntos, en un juego que será transmitido por el canal de YouTube de La FM. Al mismo tiempo, Bosnia y Catar buscarán una victoria que les permita mantener vivas sus opciones de clasificación en Seattle. Ambos juegos se podrán ver en DSports.

Más adelante, a las 5:00 de la tarde, se definirán las posiciones del Grupo C. El encuentro más atractivo de la franja será el choque entre Escocia y Brasil, que se disputará en Miami y contará con transmisión por la señal principal de Canal RCN y su canal oficial de YouTube.

En simultáneo, Marruecos enfrentará a Haití en Atlanta. Los marroquíes llegan con cuatro unidades y dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda, mientras que los haitianos afrontarán su despedida del certamen tras haber quedado eliminados de manera anticipada. DSports transmite este juego.

La jornada concluirá a las 8:00 de la noche con los compromisos del Grupo A. En el estadio Ciudad de México, la selección local se medirá ante República Checa en un encuentro que será transmitido por Win Sports.

A la misma hora, en Monterrey, Sudáfrica y Corea del Sur disputarán un partido que podría resultar determinante para conocer el segundo clasificado del grupo, teniendo en cuenta que México ya aseguró su presencia en los dieciseisavos de final. DSports transmitirá este choque.

Formato clasificación 16avos. de final del Mundial

Cabe recordar que avanzarán a la siguiente fase las dos mejores selecciones de cada grupo, además de los ocho mejores terceros de la clasificación general, por lo que cada punto será fundamental en esta última jornada mundialista.

Fechas 16avos. de final del Mundial 2026

Una vez finalice la fase de grupos, comenzará la etapa de eliminación directa. Los dieciseisavos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Todas las incidencias, resultados, estadísticas y novedades del Mundial 2026 podrán seguirse en tiempo real a través de DeportesRCN.com.