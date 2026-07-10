EN VIVO España vs Bélgica | cuartos de final Copa del Mundo 2026

Francia y Marruecos fueron las selecciones encargadas de inaugurar una nueva instancia de la Copa del Mundo y el protagonismo se lo robó el equipo de Mbappé, pero ahora llega el momento de España y Bélgica para brillar y llevarse todas las miradas.

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El equipo comandado por Luis de la Fuente llega como firme candidato a quedarse con el título, tal como ocurrió en 2010, en especial después del partidazo frente a Portugal en los octavos de final.

Sin embargo, Bélgica tampoco se queda atrás y puede llegar a complicarle la clasificación a los españoles, tal como lo hizo al momento de remontarle el marcador a Senegal y golear a Estados Unidos.

España vs Bélgica: cómo VER EN VIVO HOY 10 de julio cuartos de final del Mundial

El partido entre la Selección España contra Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo se disputa este viernes 10 de julio a partir de las 14:00 de la tarde (hora Colombia) en el El SoFi Stadium.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por DGO, Win + Fútbol, Win Sports y Win Play. Sim embargo, las emociones y actualizaciones de las jugadas más importantes del encuentro las podrá encontrar en la página web de Deportes RCN.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

¿Cuándo inician las semifinales de la Copa Mundial?

Por el momento solo hay una selección semifinalista hasta el momento, la cual es la de Francia tras haber vencido a Marruecos por un marcador de 2-0.

Esta nueva instancia la iniciará justamente el equipo de Deschamps el martes 14 de julio sobre las 14:00 hora Colombia con el ganador de la llave entre España vs Bélgica.

Mientras que la otra semifinal se disputará el miércoles 15 de julio también a las 14:00 hora Col y saldrá de los ganadores entre Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza los cuales jugarán el sábado 11 de julio.