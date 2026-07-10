Tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Mbappé a Marruecos

Inició la instancia de cuartos de final de la Copa del Mundo y junto con ello se conoció también al primer clasificado a las semifinales, la Selección de Francia, la cual es comandada por Deschamps en el banquillo, pero adentro del campo por Kylian Mbappé, capitán y goleador de la selección.

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El atacante de Real Madrid llegó enchufado al certamen mundialista y ha sido bastante influyente en la trayectoria que ha tenido la selección a lo largo de la competencia, todo gracias a sus goles, los cuales ya son 8, permitiéndole alcanzar las semifinales, soñar con la final, pero también con la "bota de oro".

Mbappé y Messi líderes de la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el liderato de la tabla de goleadores con ocho anotaciones cada uno, una igualdad que promete extenderse hasta las instancias decisivas del torneo y que mantiene en vilo a los aficionados del fútbol alrededor del mundo.

A sus 39 años, el capitán albiceleste continúa demostrando que su talento permanece intacto y ha sido determinante para que su selección alcance los cuartos de final. Sus ocho tantos han sido en apariciones decisivas en los momentos más importantes del campeonato, consolidándolo como uno de los candidatos a quedarse con el Botín de Oro.

Sin embargo, Mbappé no piensa ceder terreno y volvió a marcar en la victoria 2-0 sobre Marruecos, alcanzando también la cifra de los ocho goles, reafirmando de esta manera que Francia siga en carrera por defender su corona mundialista, al tiempo que mantiene viva la ilusión de conquistar una segunda Bota de Oro consecutiva tras la obtenida en Catar 2022.

La clasificación de goleadores queda así:

Kylian Mbappé (Francia) – 8 goles (3 asistencias) Lionel Messi (Argentina) – 8 goles (1 asistencia) Erling Haaland (Noruega) – 7 goles Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles Ousmane Dembélé (Francia) – 5 goles Mikel Oyarzabal (España) – 4 goles Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 goles

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¿Cuándo y contra quién jugará Francia las semifinales del Mundial?

La Selección de Francia ganó nuevamente un cupo a las semifinales de la Copa Mundial, las cuales jugará el martes 14 de julio sobre las 14:00 hora Colombia, y se ilusiona con levantar nuevamente el campeonato que obtuvo en 2018.

En esta ocasión se enfrentará ante el ganador de la llave entre la Selección de España, la cual también llega como una de las grandes candidatas al título, y la de Bélgica, las cuales se enfrentarán el viernes 10 de julio sobre las 14:00 hora Colombia.