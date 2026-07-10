En el estadio de Boston, este jueves 9 de julio, la selección de Francia se vio las caras con su similar de Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



En el papel, el equipo galo era favorito para avanzar de ronda y bien, en el terreno de juego se dio lo que se esperaba en la antesala. El conjunto europeo ganó 2 goles a 0 y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales.

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Mbappé volvió a marcar

Los tantos de la selección de Francia fueron anotados por Masour Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. Mbappé, precisamente, sigue en carrera y luchará por convertirse en el máximo goleador del certamen orbital.



Minutos antes del final del cotejo, la estrella que milita en el poderoso Real Madrid de España se lastimó y tuvo que ser reemplazada. Tras el choque, el mismo jugador confirmó que tiene una lesión.

Las palabras de Kylian

Aunque eso sí, aseguró, sin rodeos, que la misma no es de gravedad y que podrá estar disponible para jugar las semifinales de la máxima fiesta del deporte rey, que será ante la selección de España o el combinado de Bélgica.



“Tengo una lesión leve en el tobillo, pero estoy perfectamente. Mateta estaba en mejor posición para jugar los minutos restantes del partido y se encontraba en mejor forma en ese momento. Eso es todo”, manifestó el exjugador del PSG de la Ligue 1.

Deschamps también habló

Las palabras de Kylian Mbappé dejan una parte de tranquilidad entre los hinchas de la selección de Francia. Didier Deschamps, director técnico del conjunto galo, también se pronunció tras el encuentro.



“Está bien, fue un partido duro. Hoy hemos fallado un penalti y algunas oportunidades. Con Kylian no hay problema, nunca duda de sí mismo, incluso cuando ha fallado antes de marcar. Estamos exactamente donde queríamos estar. Nos recuperaremos y veremos cuál será nuestro oponente. Imagino que hay mucha emoción y pasión en Francia; aquí nosotros estamos en nuestra burbuja, y yo más incluso. Para eso estamos aquí; los jugadores tienen el deber de hacer todo lo que puedan para llegar lo más lejos posible. Hemos pasado un obstáculo importante”, expresó.