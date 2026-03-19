EN VIVO Europa League: Betis vs Panathinaikos - minuto a minuto y goles

Llegó la hora para definir los cruces de los cuartos de final de la UEFA Europa League que han dejado importantes resultados en la ida y que ya dejó a un club en la siguiente instancia con el Sporting Braga. Los portugueses superaron al Ferencváros con un marcador global de 4-2.

Uno de los partidos atractivos en estos octavos de final será el del Real Betis Balompié que se mide con el Panathinaikos de Grecia. Un vibrante duelo que probará a los españoles, dado que los dirigidos por Manuel el ‘Ingeniero’ Pellegrini perdieron en el primer partido de la serie con un solitario gol.

Betis, que tiene en sus filas a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y a Nelson Deossa espera sacar adelante la eliminatoria en condición de local en el Estadio La Cartuja, recinto deportivo que está disponible para el cuadro sevillano mientras se remodela el Benito Villamarín.

Panathinaikos tendrá que respetar el marcador que tiene a su favor en estos momentos gracias al único gol de Vicente Taborda desde el punto penal de manera agónica. Los helénicos buscarían mantener ese resultado, o bien, sumar otros goles más para ampliar la ventaja.

En este compromiso, el Betis no podrá contar con Diego Llorente que se fue expulsado sobre los 87 minutos en la jugada del penal del Panathinaikos. Los griegos tampoco podrán tener a Anass Zaroury que dejó al club con diez jugadores sobre los 59 minutos. Quien gane esta serie se medirá con el Braga en cuartos de final.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE REAL BETIS VS PANATHINAIKOS POR LA UEFA EUROPA LEAGUE ESTE JUEVES 19 DE MARZO

El partido en el Estadio La Cartuja entre el Betis y el Panathinaikos por la vuelta de la UEFA Europa League este jueves 19 de marzo arrancará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver a través de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE REAL BETIS VS PANATHINAIKOS

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.