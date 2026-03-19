Deschamps reveló la importancia de enfrentar a Colombia: “Nos dará respuestas adicionales”

Quedan pocos días para que llegue la Fecha FIFA de selecciones pensando nada más ni nada menos que en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Francia tiene dos amistosos claves contra selecciones sudamericanas como lo son Brasil y Colombia.

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Francia se prepara con selecciones sudamericanas teniendo en cuenta que lo ven como buenos exámenes para el Mundial y, adicionalmente, con la posibilidad de que Bolivia pueda ser uno de sus rivales en caso de que superen el repechaje internacional. Primero, Brasil y segundo, Colombia el 26 y 29 de marzo serán retos que permitirán foguearse contra las grandes del mundo.

Didier Deschamps entregó la convocatoria en donde hay jugadores como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, pese a que Mbappé estaba en duda por una lesión. Dos de los mejores jugadores del mundo probarán a Colombia que tendrá que responder para afianzarse de cara a la Copa del Mundo. Además, el técnico campeón en 2018 habló sobre la importancia de medirse a los cafeteros.

“UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS SUDAMERICANOS”; DIDIER DESCHAMPS ELOGIÓ A COLOMBIA

Sin duda alguna, Didier Deschamps espera despedirse de la mejor forma posible con la selección de Francia, dado que el Mundial sería su última prueba como seleccionador de ‘Les Bleus’. Habrá una nueva era después de la Copa del Mundo y en ese camino todo arrancará en estos dos amistosos frente a los sudamericanos.

Después de entregar la lista oficial de convocados, Didier Deschamps habló sobre las dos selecciones sudamericanas, “aunque Colombia no tiene tanta repercusión mediática como Brasil, es uno de los mejores equipos sudamericanos”. Además, comentó que siempre es bueno enfrentarse a estos países.

El entrenador francés dejó claro que, “siempre es un placer jugar contra ellos. En tres días nos enfrentaremos a dos equipos muy buenos. Tendremos algunos retos que superar, aunque espero que no sean demasiados. Es mejor que jugar partidos amistosos que a veces no sirven de mucho”.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GIRA CONTRA BRASIL Y COLOMBIA? DESCHAMPS REVELÓ LA IMPORTANCIA QUE HAY

Además de ese análisis de medirse contra selecciones de gran envergadura en el continente sudamericano, criticó el poco tiempo que tendrán para preparar esos juegos de la Fecha FIFA de marzo, “no te voy a ocultar que esta gira no es ideal desde el punto de vista deportivo, con los partidos consecutivos. Tenemos estos dos partidos, con sesiones de entrenamiento extremadamente limitadas”.

Sin embargo, destacó la importancia de enfrentar a estos dos rivales, “enfrentarnos a Brasil y Colombia, dos rivales de muy alto nivel, nos dará respuestas adicionales. No debemos sacar conclusiones precipitadas sobre esta lista de convocados. También quedan dos meses, y las cosas cambiarán”.

Colombia ya había enfrentado a Francia en una Fecha FIFA previa de un Mundial. El 23 de marzo de 2018, los dirigidos por José Néstor Pékerman perdían 2-0 en el Stade de France y la selección sudamericana se quedó con la victoria remontando gracias a Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero.

LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN DE FRANCIA PARA LA FECHA FIFA

Porteros: Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba

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Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Salibá, Dayot Upamecano

Volantes: Eduardo Camavinga, N’golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Delanteros: Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmané Dembélé, Désire Doué, Hugo Ekitiké, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram