Rodallega saca el paraguas ad portas de la eliminación: "Lo estamos intentando"

Fecha 12, con un partido menos y el proyecto deportivo de Santa Fe no viene tomando forma con Pablo Repetto que había ilusionado bastante a la hinchada por ese título conseguido en la Superliga BetPlay frente al Junior de Barranquilla. Los albirrojos tienen apenas 12 unidades a cinco puntos del octavo y las esperanzas para clasificar se van apagando poco a poco.

En lo que va de la campaña, Santa Fe apenas ha sumado dos victorias, seis empates y tres derrotas. Tendrán que conseguir el triunfo recibiendo la visita del Deportivo Independiente Medellín el lunes 23 de marzo. Hugo Rodallega acabó con la espera y por fin marcó su primer tanto en el campeonato.

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Infortunadamente, la anotación de Hugo Rodallega no fue suficiente para darle la victoria a Santa Fe. El Deportivo Cali logró igualar con anotación de Julián Quiñones en el segundo tiempo para una nueva igualdad. El delantero vallecaucano puso la cara en la zona mixta después del partido en el Estadio Deportivo Cali y afirmó que ha sido una temporada complicada para él y para el equipo.

“HA SIDO BASTANTE COMPLICADO”; HUGO RODALLEGA SOBRE EL PRESENTE DE SANTA FE

Una vez terminó el partido en empate, Hugo Rodallega pasó por la zona mixta del Estadio Deportivo Cali e indicó que, “para mí ha sido bastante complicado. No he tenido la fluidez que venía teniendo en años anteriores. Quizás el no tener muchas opciones de gol es complicado”.

Posteriormente, señaló que, “el equipo está intentando acoplarse, sé que la palabra ‘intentando’ es una palabra que no debería existir porque ya llevamos mucho tiempo. El cuerpo técnico ha intentado hacer su trabajo. Sin embargo, las cosas no han salido como queremos”.

Además, dejó claro que Santa Fe merece es estar en las zonas finales del campeonato por su historia, “la idea de Santa Fe es siempre estar dentro de los ocho”. Esa clasificación ya se va apagando por la dificultad para sellar ese paso a los Play-Offs finales.

Hugo Rodallega apenas suma un gol en esta Liga BetPlay y poco o nada recibe balones para poder romper el arco de los rivales. De hecho, el primer tanto de este 2026 fue un rebote que le quedó y definió al fondo de primera. La necesidad será reponerse en lo que resta para sumar una cantidad de unidades para clasificar.

HUGO RODALLEGA Y UNA DECLARACIÓN CON TINTES POLÉMICOS

Después de la igualdad de Santa Fe contra Alianza Valledupar, Hugo Rodallega habló acerca de la poca influencia que ha tenido para poder rematar y romper los arcos rivales, algo que sí hizo ante Deportivo Cali días posteriores.

Hugo lamentó ese momento que vive el club y dejó claro que, “obviamente nos preocupa y nos deja muy lastimados. El fútbol y este torneo es así. No me pongo de primero o no lo hago con esa intención, sino que cualquier delantero que quizás no tenga las opciones de gol se va a sentir frustrado y eso da a entender que quizás el funcionamiento no está dando lo adecuado para que uno pueda tener opciones de gol”.

Una pulla a Pablo Repetto que tampoco vive cómo en esta etapa con el cuadro cardenal. Habrá que esperar si en los próximos partidos Hugo Rodallega podrá aumentar su cuota goleadora y tener mayor influencia en los arcos rivales.

LO QUE NECESITA HUGO RODALLEGA Y SANTA FE PARA CLASIFICAR

Si Santa Fe quiere sellar el paso a los Play-Offs tendrá que ganar una gran cantidad de partidos que quedan por delante en busca de estar en las fases finales. Con 12 unidades en este momento, los cardenales, liderados por Hugo Rodallega tendrán que hacer por lo menos 17 unidades.

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El margen de error ya es mínimo y Hugo, Pablo Repetto, Christian Mafla lo saben. A Santa Fe le queda 24 puntos por disputar y tendrá que hacer por lo menos 17 unidades. Bajo ese panorama, deberán ganar seis juegos. Se deberá acabar esa ‘empatitis’ que tiene y sumar de a tres para clasificar.