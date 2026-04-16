EN VIVO Europa League: Celta vs Friburgo – minuto a minuto y goles – cuartos de final

Las competencias europeas están llegando poco a poco a fases definitivas con vibrantes duelos de la UEFA Europa League en los cuartos de final para sellar el paso a las semifinales. Con varios partidos que están en juego, Celta de Vigo tendrá que afrontar el reto de remontar la serie contra el Friburgo.

En Alemania en el juego de los cuartos de final de ida, Friburgo fue ampliamente superior a lo largo de los 90 minutos y tuvo un impacto inmediato con apenas diez minutos de juego. Vincenzo Grifo, extremo izquierdo italiano rompió los ceros y en la primera parte, Jan-Niklas Beste amplió la cuenta con un segundo tanto. Faltaba otro gol en el complemento con un referente como Matthias Ginter.

Lea también Argentina vs Colombia: las tres cosas que están en juego en Liga de Naciones

Celta de Vigo tendrá que romper los ceros en los primeros minutos en el Estadio Balaídos para poder afianzarse e intentar acercarse a esa amplia diferencia que tienen en estos momentos los alemanes en el marcador. Friburgo espera mantener la ventaja holgada que tienen o anotar más goles para que los españoles no puedan revertir el resultado de Alemania.

En octavos de final, Celta demostró que le pesa jugar en condición de local en una llave pareja con Olympique de Lyon. Los españoles sacaron un empate a un tanto en suelo ibérico y en Francia ganaron 0-2 para sellar el paso a la siguiente instancia.

Por su parte, Friburgo dejó atrás al Genk en una eliminatoria en la que empezaron perdiendo en Bélgica por la mínima diferencia, y en Alemania golearon a su rival con un contundente 5-1. Para el cuadro alemán, jugar de visitante parece más complicado que de local y Celta podría aprovecharlo.

Lea también [Video] Un frustrado Juan Fernando Quintero genera tensión en River y Selección Colombia

Vale la pena acotar que, quien clasifique en este duelo entre Celta de Vigo vs Friburgo que, por ahora mantiene la clasificación el equipo alemán, en semifinales tendrán que medirse con Sporting Braga o Real Betis que por ahora van 1-1.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CELTA DE VIGO VS FRIBURGO POR LA UEFA EUROPA LEAGUE EN LOS CUARTOS DE FINAL ESTE JUEVES 16 DE ABRIL

El partido entre Celta de Vigo vs Friburgo por los cuartos de final de la UEFA Europa League este jueves 16 de abril en el Estadio Balaídos se jugará a partir de las 11:45 de la mañana en horario de Colombia. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO CELTA DE VIGO VS FRIBURGO

Colombia, Ecuador y Perú: 11:45 A.M.

México: 10:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 12:45 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:45 P.M.