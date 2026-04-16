[Video] Un frustrado Juan Fernando Quintero genera tensión en River y Selección Colombia

El mediocampista Juan Fernando Quintero encendió las alarmas tanto en River Plate como en la Selección Colombia, luego de salir lesionado en su más reciente presentación internacional.

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Quintero fue titular en el equipo que derrotó 1-0 a Carabobo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, en un partido en el que el colombiano tuvo protagonismo desde el inicio.

Habitualmente, el mediocampista no venía siendo inicialista, pero en esta ocasión el técnico Eduardo Coudet optó por utilizar una nómina alterna, reservando a varios titulares para el compromiso del fin de semana ante Boca Juniors.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente en el segundo tiempo, pues a los seis minutos de la etapa complementaria, Quintero tuvo que ser sustituido tras presentar molestias físicas.

En su lugar ingresó el ecuatoriano Kendry Páez, mientras el colombiano abandonaba el terreno de juego visiblemente afectado por la situación.

Las imágenes posteriores generaron preocupación, ya que Quintero se dirigió al banquillo con dificultad y, una vez sentado, se llevó las manos al rostro en señal de frustración.

Video - la frustración de Juan Fernando Quintero en River

Por ahora, se espera el parte médico oficial para conocer el alcance de la molestia y el tiempo de incapacidad, en un momento clave de la temporada para el conjunto argentino.

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Para River Plate, una eventual baja del colombiano representaría un golpe importante, teniendo en cuenta la seguidilla de compromisos tanto a nivel local como internacional.

Asimismo, la situación genera incertidumbre en la Selección Colombia, que sigue de cerca la evolución del jugador con miras a sus próximos retos, incluida la preparación para la Copa del Mundo.