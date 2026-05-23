Este sábado 23 de mayo, por la gran final de la DFB Pokal, Bayern Múnich, uno de los clubes más grandes del mundo, se va a ver las caras con Stuttgart. Se espera un compromiso entretenido de inicio a fin.



El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Olímpico de Berlín, que tiene una capacidad para más de 74 mil espectadores. El escenario deportivo estará repleto de hinchas de ambos clubes.

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Bayern es favorito

En el papel, por historia y por plantilla, Bayern Múnich es más que favorito para llevarse el duelo. Incluso, es probable que termine goleando a su rival. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.



Si llega a conseguir el tan anhelado título, el equipo del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda terminaría la presente temporada de una gran manera, a pesar de no haber llegado a la gran final de la Uefa Champions League.

Lucho es titular

Y ya que se mencionó el nombre de la estrella que estará con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, este será titular, así como otras figuras del club.

La pelota rodará a partir de la 1:00 p. m., hora colombiana, y todas las emociones se podrán ver a través de la señal de ESPN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.







