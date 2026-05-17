[VIDEO] Luis Díaz fue protagonista de la celebración con Bayern: dueto musical con Mane es viral

De manera anticipada, el Bayern Múnich de Luis Fernando Díaz Marulanda logró quedar campeón de la Bundesliga con varios puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund que volvió a ser segundo de la tabla del rentado alemán. Fue en la última fecha que pudieron celebrar junto con sus aficionados en el Allianz Arena.

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El nuevo título tuvo de todo en una goleada para cerrar la Bundesliga frente al Colonia con un contundente 5-1 en el que ‘Lucho’ fue titular, jugó todo el partido y dio una asistencia para Nicolas Jackson que cerró la temporada alemana con gol antes de cambiar de aires, dado que los bávaros no pagarán la opción de compra.

Tras la victoria holgada, Bayern Múnich recibió la copa y arrancó la celebración en el terreno de juego. Este domingo, el club celebró ante una multitud de hinchas y Luis Díaz se robó todo el espectáculo frente a sus seguidores y en una fiesta del club junto con su padre, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz.

EL DUETO MUSICAL DE LUIS Y MANE DÍAZ

En la celebración con los hinchas, ‘Lucho’ alzó la copa en varias ocasiones, mientras los seguidores gritaban de alegría por ese nuevo logro y por el primer título del colombiano en la Bundesliga. Luego llegó la hora para el baile y para el canto entre dos especialistas como lo son Luis y el Mane Díaz que se robaron la fiesta del Bayern Múnich.

Los bávaros celebraron al ritmo colombiano con Luis Fernando Díaz y Luis Manuel quienes cantaron canciones al frente de todo el plantel del Bayern Múnich. La champeta contagió a jugadores como Alphonso Davies, Harry Kane, Michael Olise, entre otros que vibraron y bailaron con la familia guajira.

Luis y Mane armaron la fiesta con la canción del propio futbolista llamada ‘Mi promesa’ que puso a bailar y a celebrar a todos sus compañeros al ritmo de la música colombiana. ‘Lucho’, además, era el líder de la coreografía y cada jugador siguió los pasos del guajiro.

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Alphonso Davies era el jugador que más estaba disfrutando de la dupla musical de los Díaz en la celebración del título del Bayern Múnich que dio de qué hablar en la temporada de ‘Lucho’ que fue uno de los futbolistas más importantes del club y del torneo alemán.

MICHAEL OLISE Y LUIS DÍAZ TAMBIÉN ARMARON EL BAILE EN LA CELEBRACIÓN

Aparte de ese baile y la canción de Luis Díaz con su padre, Michael Olise también fue protagonista con el colombiano. La dupla colombo francesa fue protagonista en la celebración con otro baile. Olise y Díaz bailaron, no solo en el terreno de juego a lo largo de la Bundesliga de la temporada, sino que también lo hicieron en el escenario.

Este es el segundo título que ganó Luis Díaz en Alemania después de quedar campeón de la Supercopa alemana frente al Stuttgart. Además, peleará por ganar un tercer trofeo para consolidar una temporada de ensueño con el Bayern Múnich enfrentando justamente al Stuttgart en la DFB Pokal.

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El colombiano ha sido una gran pieza en el ataque consolidado con Michael Olise y con Harry Kane. Bailaron al ritmo del fútbol y de la champeta en la celebración del Bayern Múnich que sueña con quedar campeón de la DFB Pokal para cerrar una gran temporada.