Luis Díaz se beneficia por decisión del Bayern: Colombia sonríe para el Mundial

Por la intensidad de las competencias europeas, Luis Fernando Díaz Marulanda será uno de los últimos jugadores en sumarse a la convocatoria de la Selección Colombia. Seguramente, Néstor Lorenzo sabe que el guajiro cuenta con muchos partidos en tan poco tiempo y tendrá que elaborar un plan especial con ‘Lucho’.

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Durante su primera temporada con el Bayern, Luis Díaz fue uno de los jugadores con más minutos y participaciones de gol en todas las competencias. Además, cuenta con dos títulos como la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Tendrá la oportunidad de quedarse con otro tercer trofeo en la DFB Pokal contra el Stuttgart el sábado 23 de mayo antes de viajar a Colombia para unirse a la selección.

Se viene el Mundial y Luis Díaz será uno de los líderes de la Selección Colombia, pero tantos minutos encima pueden ser un enemigo para el colombiano que ha tenido muy poco descanso en la temporada. Por esta razón, el Bayern Múnich tomó una decisión que beneficia, tanto al colombiano como al seleccionado cafetero.

PRESIDENTE DEL BAYERN MÚNICH CONFIRMÓ DECISIÓN PARA LOS JUGADORES MUNDIALISTAS

Aparte del guajiro, Bayern Múnich cuenta con una plantilla llena de jugadores que son convocados para diferentes selecciones. Para cerrar la temporada encaran el último partido con el Stuttgart y el presidente del club, Herbert Hainer afirmó que, en caso de quedar campeones, no habrá celebración del título.

La idea es que los jugadores que son convocados para las respectivas selecciones de cara al Mundial puedan quedar liberados antes de tiempo para preparar el certamen mundialista. Luis Díaz fue uno de los protagonistas en la celebración en Marienplatz que es la plaza central de la ciudad. Bailó y contagió a sus compañeros, además de demostrar su talento como cantante junto con Luis Manuel Mane Díaz.

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Sin embargo, Herbert Hainer dejó claro que, “no, no habrá una segunda fiesta en el balcón para las estrellas del equipo de Kompany esta temporada”. Pase lo que pase con el resultado, los jugadores quedarán libres de unirse a sus respectivos campamentos para el Mundial.

SIN FECHA DEFINITIVA PARA QUE LUIS DÍAZ SE UNA A LA SELECCIÓN COLOMBIA

Aunque Colombia sonríe por la noticia del Bayern Múnich que liberará al guajiro después del encuentro que cerrará el telón de la primera temporada de ‘Lucho’, todavía no hay una fecha definitiva para que los jugadores se unan a sus respectivas selecciones.

Bayern Múnich los liberará para que tomen camino a sus selecciones, pero, con la intensidad de la temporada, podría haber descanso para algunos jugadores. Ahí aparece el nombre de Luis Fernando Díaz que ha jugado la mayoría de los encuentros con el equipo bávaro.

Se espera que viaje a Colombia, pero Néstor Lorenzo le podría dar unos días de descanso antes de iniciar los entrenamientos por el desgaste de la temporada y por un viaje largo de Alemania a suelo colombiano. Lorenzo espera tenerlo de cara al juego de despedida del país contra Costa Rica el 1 de junio en el Estadio El Campín.

LA TEMPORADA DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN ILUSIONA EN SELECCIÓN COLOMBIA

La temporada de Luis Díaz ha sido la mejor desde que llegó a Europa sumando dos títulos (podría haber un tercero) y en todas las competencias ya acumula 50 partidos, 26 goles y 18 asistencias. Es decir, ha tenido 44 incidencias goleadoras entre anotaciones y pases goles.

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Sin duda alguna, llegará a la Selección Colombia con mucho aire y con números exorbitantes para afrontar su primer Mundial. Espera guiar al combinado cafetero a lo más alto para poder luchar por el título que consolidaría la temporada de Luis Fernando Díaz Marulanda que ha dado de qué hablar.