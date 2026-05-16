EN VIVO Final FA Cup: Chelsea vs Manchester City - minuto a minuto y goles - sábado 16 de mayo

Llega el cierre de una nueva edición de la FA Cup, el torneo de fútbol más antiguo del mundo, en donde los protagonistas serán justamente dos de los históricos de Inglaterra, Chelsea y Manchester City, aunque su nivel deportivo en el presente decayó drásticamente.

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El mítico Estadio de Wembley será el escenario deportivo que se encargará de acoger esta nueva final que le podrá dar al equipo del 'Pep' un nuevo título que los motive en busca de remontarle la Premier League a Arsenal, o un trofeo más a los 'blues' en medio de una temporada para el olvido.

Manchester City vs Crystal Palace: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 13 de mayo

El partido Manchester City vs Crystal Palace por la final de la FA Cup se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 9:00 (hora Colombia). El duelo se podrá ver en DAZN, Espn y Disney+; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 11:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 10:00

México: 8:00

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Último partido entre Chelsea y Manchester City

La última vez que se vieron frente a frente el equipo comandado por Liam Rosenior y Pep Guardiola, fue en el marco de la fecha 31, el 12 de abril, en el Stanford Bridge.

En esta ocasión fue el equipo de los 'ciudadanos' el que se llevó la victoria tras una goleada 0-3 en donde aparecieron Doku, O'Reilly y Marc Guéhi.