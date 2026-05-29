EN VIVO final vueltaTorneo BetPlay: Envigado vs Real Cartagena - minuto a minuto y goles

Se aproxima el cierre de una nueva edición del Torneo Betplay en donde los dos protagonistas de la gran final son Envigado y Real Cartagena, quienes ya protagonizaron un auténtico partidazo de ida en donde hubo lluvia de goles que terminó 2-3 a favor del equipo comandado por Alberto Suárez.

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Ahora la 'cantera de héroes' está con la obligación de mantener la diferencia que ya hay en el marcador global para quedarse con el título y de paso acercarse nuevamente al ascenso a la primera división.

Envigado vs Real Cartagena: cómo VER EN VIVO HOY Torneo Betplay 29 de mayo

El partido entre Envigado FC vs Real Cartagena por la final de vuelta del Torneo BetPlay arrancará a partir de las 7 de la tarde en horario de Colombia. Además, se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online, y sus emociones también las podrá vivir por la página web de Deportes RCN.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 P.M.

México: 14:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00 P.M.

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¿Cómo se definen los ascensos a la Liga Betplay?

De acuerdo con el reglamento oficial del Torneo BetPlay 2026, el primer escenario contempla que un mismo club gane tanto el campeonato del primer semestre como el del segundo semestre. Si esto ocurre, ese equipo asciende automáticamente a la primera división y asegura uno de los dos cupos disponibles para la Liga BetPlay 2027.

En ese caso, el segundo ascenso se define mediante un repechaje entre los dos mejores equipos ubicados en la tabla de reclasificación anual que no hayan logrado el ascenso directo. La serie se juega en partidos de ida y vuelta y el ganador obtiene el último boleto a la máxima categoría del fútbol colombiano.