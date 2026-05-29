Tolima ya tiene rival confirmado para los octavos de final de Copa Libertadores

Terminó de manera exitosa la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que Deportes Tolima se clasificó de manera directa a los octavos de final tras una extraordinaria participación en la que logró clasificar en la segunda casilla con 8 puntos por debajo de Coquimbo Unido.

Ahora, el equipo colombiano se enfrentará a Independiente del Valle en la instancia de los octavos de final, uno de los clubes más competitivos del continente en los últimos años y el cual obtuvo su cupo como líder del Grupo H.

Tolima vs Independiente del Valle en octavos de final de Copa Libertadores

Tolima fue el único representante colombiano que consiguió avanzar a la ronda de octavos de final de la Libertadores, aumentando así la expectativa alrededor de su participación internacional y dejando en evidencia el mal momento por el que pasan los clubes del FPC.

El sorteo realizado en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, determinó que el equipo dirigido por Lucas González se medirá ante Independiente del Valle, club ecuatoriano que sigue consolidándose como una potencia emergente del fútbol sudamericano.

El conjunto 'pijao' llegó a los octavos tras una destacada campaña en la fase de grupos, donde logró clasificarse como segundo del Grupo B luego de empatar su último partido frente a Universitario en condición de visitante, un empate con sabor a victoria.

Sin embargo, el riesgo es grande, ya que Independiente del Valle cuenta con experiencia internacional reciente levantando la Copa Sudamericana y llega como uno de los candidatos a pelear por el título.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores?

Los partidos de ida de los octavos de final todavía no tienen fecha exacta, pero se disputarán en agosto, con Tolima abriendo la serie en condición de local y definiendo el clasificado en territorio ecuatoriano.

Ahora, el reto para el equipo colombiano será demostrar que puede competir frente a uno de los gigantes emergentes del continente y seguir soñando con una histórica participación en la Copa Libertadores.

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Última vez que se enfrentaron Tolima vs Independiente del Valle

Colombianos y ecuatorianos ya se habían enfrentado previamente en la Copa Libertadores. La última vez fue en la fase de grupos de la edición 2022, un 4 de mayo en donde el Estadio Manuel Murillo Toro fue testigo de la victoria por la mínima diferencia.