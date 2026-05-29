La temporada 2026 en el mundo del fútbol sin duda alguna será una de las mejores por la gran cantidad de competencias que se disputan y en donde Colombia se roba el protagonismo por la participación de los clubes en torneos internacionales, el Mundial y la final de la Liga Betplay de apertura.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla llegaron a una nueva final de la Liga Betplay que comenzará el martes 2 de junio. Las expectativas son bastante altas con respecto a este partido, tanto que Luis Díaz se hizo presente con un contundente mensaje de advertencia a Nacional.

Nacional tiene que estar prevenido tras revelador mensaje de Luis Díaz

La Copa Mundial está a punto de comenzar y la Selección Colombia ya se prepara de la mejor manera para afrontar la edición que contará con un formato completamente diferente en el que se podrá disfrutar del fútbol de varias estrellas como Luis Díaz.

El delantero del Bayern Múnich ya llegó a Bogotá para entrenar con el resto de sus compañeros bajo la dirección de Néstor Lorenzo de cara al partido amistoso contra Costa Rica y al estar en su país se acordó justamente de lo que es el fútbol colombiano.

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Para nadie es un secreto que Luis Díaz es hincha de Junior de Barranquilla, equipo con el cual marcó varios goles y levantó varios títulos, por lo que sabe que el 'tiburón' le puede complicar la vida al 'verde paisa' en esta instancia.

"Finalísima. Son dos equipos muy grandes, los mejores del fútbol colombiano y obviamente voy a estar ahí pendiente a 'juju' y yo sé que cuanto 'juju' se mete así es muy peligroso. Ojalá pueda salir campeón, estaré ahí siempre apoyándolos y no dejo de seguirlos. Constantemente estoy viéndolos ahí en Europa cuando puedo".

¿Cuándo serán las finales entre Nacional vs Junior?

El campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

Martes 2 de junio

Estadio Romelio Martínez

7:30 p.m.

Partido de vuelta

Lunes 8 de junio

Estadio Atanasio Girardot

5:00 p.m.

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¿Cuándo será el partido de Colombia vs Costa Rica?