EN VIVO Fútbol argentino: River PLate vs Gimnasia - minuto a minuto y goles - cuartos de final

El fútbol de Argentina busca un campeón y lo cierto es que el compromiso entre River Plate y Gimnasia y Esgrima es uno de los más llamativos de los cuartos de final de la competencia.

River llega a esta instancia con la obligación de pelear por el título y responder a las expectativas de su hinchada tras semanas de cambios importantes dentro del club. La llegada de Coudet abrió una nueva etapa para el equipo de Núñez, que buscará recuperar regularidad futbolística y consolidar una idea de juego competitiva en los partidos decisivos.

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Por el lado de Gimnasia, el equipo de La Plata afronta el compromiso con el objetivo de dar una de las grandes sorpresas del torneo. El ‘Lobo’ intentará aprovechar la presión que existe sobre River y apoyarse en el orden táctico, la intensidad y el trabajo colectivo para competir en una serie donde parte como el equipo menos favorito.

El encuentro también estará marcado por el ambiente que se vivirá en el estadio Monumental, donde River buscará hacer sentir el peso de su localía en un partido que puede definir buena parte del semestre para ambos clubes. Con estilos diferentes y mucho en juego, la serie promete tensión, emociones y un escenario de alta exigencia para dos equipos que sueñan con seguir avanzando hacia el título.

Hora y Canal para ver River PLate vs Gimnasia

El compromiso entre River Plate y Gimnasia se vivirá este miércoles 13 de mayo desde las 19:30 horas y en Colombia se podrá ver por Disney+.