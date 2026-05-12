¿Se va de Millonarios? Referente del club habló sobre su renovación con el equipo

Mucha incertidumbre hay en las toldas de Millonarios. Aunque todavía se sigue en competencia, las directivas azules ya comienzan a preparar lo que será la nómina para el segundo semestre, razón por la que se dan rumores de algunos jugadores que podrían salir de la institución en el segundo semestre del 2026.

Uno de los jugadores que todavía ha generado incertidumbre dentro de todos los aficionados de Millonarios es David Mackalister Silva, capitán y referente del club, y que termina su vínculo laboral en el mes de junio del 2026, lo que abre la posibilidad de que pueda dejar el equipo en el que ha estado los últimos 10 años.

Mackalister Silva: “No sé nada de futuro”

Luego de lo sucedido en el juego por Copa Colombia contra Llaneros, David Mackalister Silva fue consultado sobre su posible renovación con Millonarios, dejando claro que, a pesar de que su contrato está por finalizar, hasta el momento no hay propuesta de renovación.

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“Yo no sé nada sobre mi futuro. Vamos a esperar qué pasa, pero por ahora tenemos que sacar adelante la Copa y la Copa Sudamericana (…) Lo que yo quiero es continuar; cuando estuve afuera los 8 meses, lo sufrí mucho y no me imagino mi vida sin el fútbol”, aseguró el capitán de Millonarios.

Además, el volante bogotano afirmó que, si no hay una posibilidad de renovar con Millonarios, seguirá jugando al fútbol, pues siente que todavía puede dar mucho en este deporte y podría tener algunos años más de destello y de buenas jugadas en el fútbol colombiano.

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“Ya será cosa de Dios donde me ponga, pero yo personalmente no quiero parar. Como dijo James: “El día que elija parar, ese día lo diré yo”, finalizó el capitán del equipo azul.

Otros jugadores que terminan contrato con Millonarios

Además de Mackalister Silva, Millonarios ya comienza a mirar lo que será la renovación para el segundo semestre, teniendo en cuenta que Radamel Falcao García, Diego Novoa, Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado, quienes todavía no definen su futuro.

Vale recordar que se confirmó que Jorge Cabezas Hurtado no continuará en Millonarios, pues el conjunto azul ya se comunicó con Watford para confirmar que no hará uso de la opción de compra del atacante que está estipulada desde que se dio el préstamo.