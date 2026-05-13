Millonarios va por el fichaje de uno de los goleadores de la Liga Betplay

Millonarios se despidió por segunda ocasión consecutiva del "todos contra todos" de la Liga Betplay, un rendimiento cuestionable con el cual se deberán empezar a tomar medidas, principalmente desde el banquillo técnico, el cual ya estaría pensando en la reestructuración de la plantilla de jugadores.

El cuadro 'embajador' sigue dando de qué hablar en le Fútbol Profesional Colombiano y está obligado a mejorar su situación deportiva, pero para ello lo primero que debería hacer es empezar a trabajar en el mercado de fichajes, por lo que se habría dado a conocer que Jefry Zapata entró en los planes del club.

Millonarios quiere goleador top de la Liga Betplay

La temporada deportiva para Millonarios no ha llegado a su fin, ya que a pesar de no avanzar a los cuartos de final de la Liga Betplay, mantiene su presencia en la Copa Sudamericana y la Copa Betplay, en donde ya debutó y sumó su primer resultado positivo derrotando a Llaneros en el Estadio de Techo.

La carga deportiva se mantiene todavía, pero esto no quiere decir que las directivas del club se queden de brazos cruzados mientras avanza la temporada y se acerca el semestre de clausura, por lo que ya se habla de la renovación de la plantilla en distintas zonas.

Una de las zonas que quiere fortalecer principalmente Fabián Bustos es la portería, tomando en cuenta que Diego Novoa se quedaría pronto sin contrato y la renovación no sería una de las posibilidades, pero aún así no se cierra a la posibilidad de seguir trabajando en la zona ofensiva.

Es por ello que se habría dado a conocer que el estratega argentino y su cuerpo técnico se fijaron en uno de los vigentes goleadores de la Liga Betplay, Jefry Zapata, el paisa de 29 años que actúa como extremo o volante ofensivo en Once Caldas, y por el cual estarían dispuestos a negociar una opción de préstamo para arribar en el cierre de la presente temporada, tomando en cuenta que tendría contrato vigente hasta junio de 2027.

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¿Por qué Millonarios quiere hacer el fichaje de Jefry Zapata?

Los números de Zapata en Once Caldas son los que sacan la cara por él y los que hacen que equipos como Millonarios se interesen por ficharlo.

El nacido en Medellín desde que llegó al 'blanco blanco' en el semestre de clausura de la temporada 2024 ha tenido la oportunidad de jugar 93 partidos, más de 4.500 minutos dentro del campo de juego en los que se ha reportado con 21 goles y 7 asistencias.

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Duván Vergara interesa a Millonarios

Según dio a conocer Adrián Magnoli, periodista deportivo, Millonarios tendría un interés por tener dentro de sus filas para el segundo semestre a Duván Vergara, actual jugador de Racing y que podría retornar al fútbol colombiano, teniendo en cuenta los rumores que se dan a conocer desde el país gaucho.

“Me dieron un nombre que es más de gusto. Duván Vergara (…) Me dijeron que gusta mucho en Millonarios y es Duván Vergara. Tener en cuenta que es solo un interés. Es un nombre que está en carpeta”, fueron las declaraciones del periodista sobre el rumor.