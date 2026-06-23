EN VIVO Inglaterra vs Ghana | Copa Mundial de la FIFA 2026

Arranca la segunda fecha del Grupo L con un vibrante partido que espera dar de qué hablar y que podría dejar a alguna selección ya clasificada de manera anticipada para los dieciseisavos de final. Inglaterra se mide con Ghana en un enfrentamiento de selecciones que sumaron de a tres en sus respectivos estrenos.

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Inglaterra brindó un gran partido frente a su similar de Croacia. Un encuentro de selecciones europeas que dejó un saldo de 4-2 a favor de los ingleses después de dos goles de Harry Kane, uno de Jude Bellingham y uno de Marcus Rashford, mientras que los croatas anotaron por medio de Martin Baturina y Petar Musa.

Harry Kane ya empieza a dar de qué hablar con un gran nivel individual y con buenos resultados grupales por la primera victoria frente a uno de los grandes y subcampeones del mundo que todavía tienen a Luka Modric como una de sus grandes figuras.

Con ese partido y victoria de la selección inglesa, los dirigidos por Thomas Tuchel necesitan de los tres puntos ante Ghana para sellar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Por su parte, en un partido muy igualado, la selección de Ghana se quedó con la victoria en el último minuto de juego ante Panamá. Sufrieron bastante por las incesantes llegadas de los canaleros y sobre el final, un solitario tanto de Caleb Yirenkyi le dio la victoria al seleccionado africano.

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Bajo ese panorama, la selección que gane en este compromiso entre ingleses y ghaneses sellará la clasificación sin importar lo que pase entre Panamá y Croacia a segundo turno.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE INGLATERRA VS GHANA POR EL MUNDIAL 2026 ESTE MARTES 23 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el martes 23 de junio a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO INGLATERRA VS GHANA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia, Chile y Paraguay: 4:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.