Inglaterra debutó con victoria y doblete de Harry Kane ante Croacia en el Mundial

La Selección de Inglaterra emprendió un nuevo camino rumbo a conseguir el objetivo de volver a quedar campeones de la Copa Mundial y lo hicieron de la mejor manera, consiguiendo una contundente victoria en su debut.

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Los ingleses lograron imponerse por un marcador de 4-2 sobre Croacia en un vibrante encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel mostró contundencia ofensiva y tuvo como gran figura a su capitán, Harry Kane.

Inglaterra se impuso con goleada sobre Croacia

La escuadra de Tuchel logró abrir el marcador rápidamente gracias al delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, quien estableció el 1-0 apenas al minuto 12 con suspenso, ya que lo hizo desde el punto penal, pero antes de poder convertir erró el cobro y fue repetido ya que el arquero se adelantó.

El gol tempranero obligó a Croacia a adelantar sus líneas en busca de la igualdad y lo consiguió sobre el minuto 36 tras un certero remate de Martin Baturina, el extremo que juega en la Serie A de Italia con el Como.

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Sin embargo, cuando Croacia intentaba reaccionar, apareció nuevamente Harry Kane. En el minuto 42, el atacante recibió un balón en zona de peligro y, con la serenidad que lo caracteriza, definió para firmar su segundo gol de la noche, pero el festejo duró poco, ya que nuevamente la escuadra croata empató en el tiempo de adición tras un remate de media distancia de Petar Musa.

La etapa complementaria mantuvo la intensidad, Inglaterra respondió con eficacia y consiguió ampliar nuevamente la diferencia gracias a Bellingham, quien se reportó a tan solo dos minutos de haberse dado el inicio del segundo tiempo, y de Rashford, quien entró desde la banca para sellar el 4-2.

Próximo partido de Inglaterra en el Mundial

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel enfrentará a Ghana el próximo 23 de junio en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo L.

Los ingleses llegan con tres puntos en el bolsillo y la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la clasificación a la siguiente ronda. Posteriormente, cerrarán su participación en la fase de grupos el 27 de junio frente a Panamá, con el objetivo de asegurar el liderato de su zona y confirmar las buenas sensaciones que dejó su estreno mundialista.