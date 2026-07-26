EN VIVO Internacional de Bogotá vs América | minuto a minuto y goles | Fecha 1 de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá y América de Cali se enfrentarán este domingo por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso se disputará en el estadio El Campín, donde se espera una masiva asistencia de aficionados.

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El escenario fue elegido debido a la alta demanda de boletería, impulsada principalmente por la numerosa hinchada que tiene América de Cali en Bogotá. Todo apunta a que el estadio capitalino presentará un lleno para el estreno de ambos equipos en el campeonato.

Los dos clubes mantuvieron la continuidad de sus procesos deportivos. América seguirá bajo la dirección técnica de David González, mientras que Internacional de Bogotá continuará con Ricardo Valiño al frente del banquillo.

Minuto a minuto de Internacional vs América

Después de alcanzar las semifinales en el torneo anterior, tanto Internacional como América buscarán comenzar con una victoria un nuevo semestre en el que aspiran a regresar a los cuadrangulares y luchar por el título de la Liga BetPlay.

Internacional de Bogotá vs América: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este domingo 26 de julio a las 2:00 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 4:00 p. m.; en España a las 9:00 p. m., mientras que en Estados Unidos será a las 3:00 p. m. (Washington y Miami), 2:00 p. m. (Chicago) y 12:00 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.