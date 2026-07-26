Luis Díaz podría llegar a Al Hilal: 'escandalosa' oferta por el colombiano

Luis Díaz vuelve a aparecer en el radar del fútbol de Arabia Saudita. Al Hilal mantiene su interés por el extremo colombiano y ya habría presentado una primera oferta salarial para intentar convencer al jugador de abandonar el Bayern Múnich.

¿Cuánto pagaría Al Hilal por Luis Díaz?

El club saudí sigue de cerca al atacante desde el anterior mercado de fichajes y, además de preparar una propuesta cercana a los 80 millones de euros para negociar con el Bayern, también busca seducir al futbolista con un contrato de alto impacto económico.

El salario que ganaría Luis Díaz en Arabia

Según la información conocida, Al Hilal puso sobre la mesa una primera oferta de 25 millones de euros netos por temporada. Lo más llamativo es que se trataría únicamente de la propuesta inicial, por lo que la cifra podría incrementarse en caso de avanzar las negociaciones.

Actualmente, Luis Díaz percibe 14 millones de euros netos por año en el Bayern Múnich, contra los 3,5 que ganaba en el Liverpool. Aun así, la oferta del conjunto saudí representa un aumento considerable.

El colombiano llegó al Bayern en julio de 2025, cuando el club alemán desembolsó 70 millones de euros al Liverpool para concretar su fichaje. Desde entonces, se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo bávaro.

Ahora, el futuro del extremo vuelve a estar en el centro de la atención debido al fuerte interés de Al Hilal, que busca incorporar una nueva estrella a su plantilla para la próxima temporada.

Por el momento, no existe una decisión definitiva sobre el futuro del futbolista, aunque se espera que en los próximos días haya novedades respecto a una posible salida rumbo al fútbol saudí o su continuidad en Alemania.

Trayectoria de Luis Díaz

Luis Díaz inició su carrera profesional en Barranquilla FC y luego pasó por Junior, Porto y Liverpool antes de dar el salto al Bayern Múnich, donde actualmente continúa su trayectoria en la élite del fútbol europeo.