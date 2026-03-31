EN VIVO Irak vs. Bolivia - minuto a minuto y goles - Repechaje al Mundial 2026

La emoción está garantizada en el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026. Bolivia e Irak protagonizan este martes un duelo definitivo en el Estadio BBVA, donde estará en juego el último cupo a la cita orbital, en un partido que promete tensión y dramatismo de principio a fin.

Bolivia busca reencontrarse con la élite mundial: enfrenta a Irak por un cupo en el Mundial

La selección boliviana llega impulsada por una campaña cargada de carácter. Bajo la dirección de Óscar Villegas, el equipo logró superar a Surinam en un compromiso vibrante que terminó de consolidar su confianza.

Los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros sellaron una remontada que hoy mantiene viva la ilusión de todo un país que sueña con volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia.

Precisamente Terceros será una de las principales cartas ofensivas, en un equipo que ha sabido sobreponerse a la adversidad. Aunque persiste la incertidumbre por la condición física de Diego Medina, el grupo mantiene la convicción de dar el golpe definitivo.

Irak, dirigido por Graham Arnold, confía en Aymen Hussein y Zidane Iqbal contra Bolivia

Para ver el partido EN VIVO la transmisión está a cargo de Win Sports +. Para detalles e información online, en Deportes RCN. Enfrente estará Irak, un rival competitivo que llega con argumentos futbolísticos sólidos. Dirigidos por Graham Arnold, los asiáticos confían en el poder ofensivo de Aymen Hussein y el talento de Zidane Iqbal para inclinar la balanza a su favor.

Más allá de lo táctico, el partido estará marcado por la carga emocional. Bolivia busca reencontrarse con la élite mundial, mientras Irak quiere hacer historia. Un choque que no solo define un clasificado, sino que puede cambiar el destino de toda una generación.