EN VIVO Kosovo vs Turquía - minuto a minuto y goles - Repechaje al Mundial 2026

Las selecciones de Kosovo y Turquía afrontan un partido de alta tensión en el repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo donde no hay margen de error y el sueño mundialista está en juego.

El encuentro llega en un momento en el que las dos selecciones buscan consolidar sus proyectos y seguir creciendo en el contexto europeo. Kosovo, una selección relativamente joven en el panorama internacional, ha mostrado avances en los últimos años y quiere seguir demostrando que puede competir ante rivales de mayor tradición.

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Por su parte, Turquía llega con la obligación de imponer su jerarquía. Con una base de jugadores que militan en ligas importantes de Europa, el equipo turco apunta a ser protagonista y utilizar este tipo de partidos para ajustar detalles de cara a competencias oficiales.

En este tipo de instancias, cada detalle cuenta. Se espera un duelo intenso, con mucha disputa en el mediocampo y con dos equipos conscientes de que cualquier error puede ser definitivo. Kosovo intentará hacer valer su orden y aprovechar los espacios, mientras que Turquía buscará dominar el juego y marcar diferencias con su calidad individual.

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Dónde ver Kosovo vs Turquía Repecha Mundial 2026

El compromiso entre Kosovo vs Turquía se vivirá este martes 31 de marzo desde las 13:45 por Disney+