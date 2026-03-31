Bustos se expuso a sanción tras el empate de Millonarios con Fortaleza

Millonarios regresó a la acción en la Liga Betplay tras varios días de inactividad y lo hizo con un decepcionante empate ante Fortaleza frente a los más de 30.000 hinchas que fueron a acompañarlos a pesar del horario en el que se disputó el encuentro.

El cuadro 'embajador' no hizo respetar su casa y, a pesar de haber logrado remontar el marcador que comenzaron perdiendo desde temprano, no pudieron mantener la ventaja y Fabián Bustos dio la razón, en la cual no quiso enfatizar por temor a llegar a recibir algún tipo de sanción, así que decidió no darle vueltas al tema y justificarse con que no defendieron bien.

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Fabián Bustos se suma a las criticas por el arbitraje en el FPC

Millonarios revivió en la Liga Betplay y tras una serie de resultados positivos volvió a meterse dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y se ilusiona con la clasificación a la siguiente instancia.

Sin embargo el reciente empate ante Fortaleza le podría llegar a complicar las cosas, ya que varios equipos son sus perseguidores y están a pocos puntos, al menos una victoria, de alcanzarlos e incluso sobrepasarlos.

Millonarios fue irregular en el transcurso de los 90 minutos del duelo ante Fortaleza, tuvo "picos" de buen fútbol que le ayudaron a remontar el partido en su momento, pero también fue inconsistente a la hora de defender, lo que terminó evocando en los dos goles del rival.

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Cuando terminó el compromiso, en la rueda de prensa compararon este empate con otros partidos en donde Millonarios no sacó un resultado positivo, intentando que Fabián Bustos hallara la similitud con ellos y su resultado, pero el argentino prefirió evitar entrar en detalles para no llegar a sufrir una sanción, tomando en cuenta las polémicas arbitrales que hubo en estos duelos.

“Lo empatamos porque no marcamos bien en dos jugadas iguales. Tener la pelota no asegura crear situaciones; no recuerdo que nos hayan creado situaciones de gol y nosotros creamos mucho. Hablar de partidos anteriores sería redundar en el tema; lo de Chicó, lo de Techo, lo de hoy, hablar de eso es exponerme a una sanción. No ganamos porque no defendimos bien. Creamos seis o siete situaciones claras y metimos solo dos”.

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Próximo partido de Millonarios en la Liga Betplay

El siguiente reto que deberá asumir Fabián Bustos en el banquillo de Millonarios será en el marco de la fecha 15 cuando se enfrente a Jaguares en el Municipal de Montería. Este duelo se llevará a cabo el jueves 2 de abril sobre las 16:20 hora local.

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Tabla de posiciones tras el empate de Millonarios ante Fortaleza

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Junior - 25 puntos

4. Once Caldas - 24 puntos

5. Deportes Tolima - 23 puntos

6. Millonarios - 21 puntos

7. América - 21 puntos

8. Internacional - 21 puntos

9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 17 puntos

14. Medellín - 16 puntos

15. Fortaleza - 15 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos