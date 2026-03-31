Los dos primeros refuerzos que buscaría Millonarios para el segundo semestre

El empate 2-2 de Millonarios frente a Fortaleza FC por la fecha 14 de la Liga BetPlay dejó más que un punto en la tabla, pues también genera preocupación en algunas zonas del campo, abriendo una invitación para sumar refuerzos de cara al segundo semestre de 2026.

Lea también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Millonarios y Fortaleza

Y es que desde el análisis posterior al compromiso, ya se empieza a hablar de movimientos en el mercado de fichajes, con especial énfasis en la zona defensiva del equipo embajador.

Millonarios analizaría fichar extremos

Quien se refirió al tema fue Carlos Antonio Vélez, quien en su espacio ‘Planeta Fútbol’ de este martes 31 de marzo dejó clara su postura frente a las necesidades del club.

“Fabián Bustos debe estar buscando carrileros”, comentó el analista, señalando directamente una de las posiciones que el director técnico consideraría prioritarias para reforzar.

Incluso, fue más allá al asegurar: “Yo lo estaría haciendo (buscando carrileros)”, dando a entender que el equipo necesita alternativas por ambos costados para fortalecer su estructura.

Las declaraciones de Vélez se sustentan en lo visto durante el partido ante Fortaleza, donde Millonarios evidenció falencias defensivas, especialmente por las bandas, lo que permitió al rival generar peligro constante.

Ese contexto hace pensar que el cuerpo técnico encabezado por Fabián Bustos ya estaría evaluando nombres para incorporar laterales o carrileros que brinden mayor solidez.

Fabián Bustos no armó esta plantilla

Cabe recordar que Bustos llegó con el torneo en curso, por lo que no tuvo incidencia directa en la conformación de la plantilla actual, situación que podría cambiar de cara al próximo mercado.

Posición de Millonarios en la Liga BetPlay

Por ahora, Millonarios se mantiene con 21 puntos en la sexta posición, pero más allá de la tabla, el enfoque parece estar también en ajustar piezas para competir con mayor garantía en el segundo semestre del año.