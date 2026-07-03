🔴EN VIVO 🔴La Suplente: Colombia vs. Ghana | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia está a punto de volver a asumir el protagonismo en la Copa Mundial nuevamente con el compromiso de dieciseisavos de final frente al equipo comandado por Carlos Queiroz.

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El conjunto 'tricolor' llega como protagonista y tiene toda la presión de la clasificación encima, no solo por parte de los fanáticos, sino incluso por sus propios rivales, ya que ha sido destacado por incluso directores técnicos como Luis de la Fuente, el estratega de España.

Siga en vivo el partido entre Colombia vs Ghana

Todas las reacciones a este compromiso podrán seguirse a través de La Suplente, el formato digital del Canal RCN en el que se reacciona en vivo a los partidos del Mundial. Además, el encuentro será transmitido por la señal principal del Canal RCN, su canal oficial de YouTube, la aplicación del canal y contará con el cubrimiento especial de DeportesRCN.com.

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¿Dónde ver Colombia Vs Ghana EN VIVO?

El partido entre la Selección Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputa este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas City.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 6:30 de la tarde. Toda las emociones del duelo también se pueden seguir EN VIVO por la APP de Canal RCN y por el canal de YouTube del Canal RCN.

Colombia se enfrentaría ante Suiza en octavos de final

De llegar a avanzar, la selección Colombia ya tendría un posible rival en caso de lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial.

Tras definirse el cuadro de la fase eliminatoria, el combinado nacional se enfrentaría a Suiza si consigue avanzar desde su grupo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.