Copa del Mundo 2026: partidos de este sábado 4 de julio y cómo VER EN VIVO

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva. Este sábado 4 de julio comenzarán los octavos de final del certamen, una instancia en la que ocho selecciones buscarán seguir en carrera por el título y dar un nuevo paso hacia los cuartos de final.

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Partidos de este sábado 4 de julio - Mundial 2026

La jornada se abrirá con el compromiso entre Canadá y Marruecos, dos equipos que intentarán prolongar su sueño mundialista. El encuentro se disputará en Houston a partir de las 12:00 m. (hora de Colombia).

Los aficionados podrán seguir este compromiso por la señal de DSports y La FM, mientras que DeportesRCN.com realizará un cubrimiento especial con el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas y todas las incidencias del primer duelo de los octavos de final.

Francia vs Paraguay por Canal RCN

Más adelante llegará uno de los partidos más atractivos de la jornada. Paraguay se medirá con Francia en el estadio de Filadelfia, en una llave que enfrentará a una de las grandes revelaciones sudamericanas contra una de las principales candidatas a conquistar la Copa del Mundo.

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El compromiso entre paraguayos y franceses comenzará a las 4:00 p. m. (hora de Colombia) y contará con la transmisión de la señal principal del Canal RCN, además de su canal oficial de YouTube y la aplicación del Canal RCN.

Francia intentará ratificar su favoritismo en el torneo, mientras que Paraguay buscará mantener el nivel que le permitió instalarse entre los 16 mejores del campeonato y seguir alimentando la ilusión de dar una de las grandes sorpresas del Mundial.

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Posible cruce de cuartos de final

Los dos equipos que salgan vencedores de la jornada de este sábado volverán a encontrarse el próximo jueves 9 de julio, cuando disputen uno de los cruces correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Como ha ocurrido desde el inicio del torneo, DeportesRCN.com llevará un cubrimiento especial de toda la actividad del Mundial, con la previa, el minuto a minuto, las reacciones, los goles y el análisis de cada uno de los partidos que definirán el camino hacia la gran final del campeonato.