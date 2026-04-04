EN VIVO LaLiga: Atlético Madrid vs Barcelona - minuto a minuto y goles - fecha 30

La jornada 30 de LaLiga trae consigo uno de los duelos más llamativos de la competencia española entre Atlético de Madrid y el Barcelona de Hansi Flick, en un partido que puede marcar el rumbo de la recta final del campeonato para el conjunto 'culé'.

El Atlético llega con la obligación de sumar puntos para mantenerse en los puestos de competencia internacional, además de estar obligado a mantener su condición de local. Mientras que para Barcelona este también es un duelo de "revancha" por lo ocurrido también en la semifinal de la Copa del Rey.

Atlético Madrid vs Barcelona: cómo VER EN VIVO HOY LaLiga 4 de abril

El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la fecha 30 de LaLiga, se disputará este sábado 4 de abril a partir de las 2:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, Sky Sports y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida)

México: 15:00

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¿Cómo llegan Atlético Madrid y Barcelona a la fecha 30 de LaLiga?

El Atlético ha convertido su estadio en un fortín a lo largo de la temporada, apoyado en su solidez defensiva y en la contundencia de hombres como Antoine Griezmann, quien a pesar de ya haberse confirmado su fichaje a Orlando City, ha sido determinante en los momentos clave. Los “colchoneros” saben que una victoria no solo les permitiría sumar tres puntos vitales, sino también enviar un mensaje directo a sus rivales en la lucha por los puestos de privilegio.

Por su parte, el conjunto azulgrana, bajo la dirección de Hansi Flick, llega con la presión de mantenerse en la pelea por el título. FC Barcelona ha mostrado una versión ofensiva y dinámica en las últimas jornadas, con jugadores como Robert Lewandowski liderando el frente de ataque y quien viene con ansias de regresar al gol tras la eliminación de la Selección de Polonia en el repechaje mundialista.