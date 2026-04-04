[Video] Brayan León hizo un 'gol imposible' en Sudáfrica y le da la vuelta al mundo

El delantero colombiano Brayan León Muñiz volvió a ser protagonista en el fútbol internacional tras marcar un auténtico 'gol imposible' en la primera división de Sudáfrica.

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El atacante, al servicio del Mamelodi Sundowns, fue clave en la victoria 4-1 sobre Chippa United, resultado en el que se encargó de sellar la goleada con una anotación espectacular.

Así fue el gol imposible de Brayan León en Sudáfrica

La jugada se produjo en un momento en el que el balón parecía perdido, pues León corrió al vacío hasta las inmediaciones del tiro de esquina para evitar que saliera del campo.

En una acción de gran técnica y determinación, el colombiano logró girar sobre sí mismo y, casi sin ángulo, sacó un remate que terminó en el fondo de la red.

El tanto rápidamente se volvió viral por su grado de dificultad, ya que muy pocos delanteros se atreven a intentar una definición en esas condiciones, mucho menos con la precisión que mostró el atacante.

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Estadísticas de Brayan León en Mamelodi

Con esta anotación, León Muñiz alcanzó los cinco goles en apenas nueve partidos disputados con el equipo sudafricano, cifras que lo consolidan como una de las principales figuras del plantel.

El rendimiento del delantero ha sido destacado desde su llegada, mostrando una rápida adaptación y un olfato goleador que ha sido determinante para su equipo en la temporada.

Cabe recordar que el atacante de 25 años llegó a Sudáfrica desde Independiente Medellín, club en el que dejó buenas sensaciones antes de dar el salto al fútbol del exterior.

Sin duda, su presente en Sudáfrica genera nostalgia entre algunos hinchas del conjunto antioqueño, que hoy ven cómo uno de sus exjugadores brilla en África.