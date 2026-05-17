LaLiga ya está definida y coronó a Barcelona campeón a falta de 3 fechas para que llegara a su final la competencia tras la contundente victoria en el clásico ante Real Madrid que terminó con un marcador de 2-0.

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Con este resultado Real Madrid se hundió cada vez más en una temporada de donde salió con las manos vacías y en la cual también ha habido serios problemas en la interna del club, en especial en las últimas jornadas, por lo que la victoria ante Sevilla este domingo 17 de mayo será fundamental para intentar recobrar el orden.

Sevilla vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY domingo 17 de mayo

El partido entre Sevilla vs Real Madrid por la Liga Española, se disputará este domingo 17 de mayo a partir de las 12:00 hora Colombia. El duelo se podrá ver en Espn, DGO, DirecTV y SkySports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida)

México: 11:00

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¿Qué pasó con Mbappé y Arbelóa en Real Madrid?

Tras la derrota en el clásico frente al FC Barcelona, resultado que terminó entregándole el título de Liga al conjunto azulgrana, el ambiente en el Santiago Bernabéu se volvió tenso. En ese contexto, Mbappé arrancó como suplente ante el Oviedo y explicó la decisión técnica en zona mixta.

“No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo”, declaró el atacante francés, quien también aseguró que no está molesto con Arbeloa. “Tengo que trabajar duro para ser titular”, añadió.