EN VIVO Lanús vs Cienciano | Copa Sudamericana

En el desarrollo de los partidos de ida de los playoff de la Copa Sudamericana, otro de los encuentros que se llevará a cabo es el de Sporting Cristal vs Cienciano, quienes se enfrentarán este miércoles 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús.

Lea también Juan Cabal busca club: Juventus puso condiciones y habría primera oferta formal

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús, conocido como La Fortaleza, donde el conjunto argentino buscará hacer valer su condición de local para tomar ventaja antes del partido de vuelta en territorio peruano. El compromiso está programado para las 7:30 p. m. hora de Argentina (5:30 p. m. en Perú y 5:30 p. m. en Colombia).

Lanús vs Cienciano: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 22 de julio

El partido Lanús vs Cienciano por los playoff de la Copa Sudamericana se disputarán este miércoles 22 de julio en Argentina, en el Estadio Ciudad de Lanús a partir de las 19:30 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través DSports y DGO, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)

México: 18:30

Lea también Yerry Mina tomó drástica decisión luego del que pudo ser su último Mundial

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Lanús vs Cienciano por los playoff de la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Cienciano y Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el miércoles 29 de julio de 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

El encuentro está programado para las 7:30 p. m. hora de Colombia. Allí se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final del torneo continental.