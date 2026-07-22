Yerry Mina tomó drástica decisión luego del que pudo ser su último Mundial

La Copa Mundial 2026 llegó a su fin de manera exitosa, dejando como campeón absoluto a España tras una final de infarto contra Argentina, pero esta no fue la única emoción que dejó el Mundial, ya que tras más de 100 partidos que se llevaron a cabo Colombia también fue una de las protagonistas.

La 'tricolor' llegó al certamen robándose varias miradas con el pasar de los partidos, hasta que llegó el momento de despedirse tras la eliminación frente a Suiza. Los jugadores poco a poco empezaron a retornar a sus países de residencia, tomarse un corto periodo de vacaciones y hacer algunos cambios, como el de Yerry Mina con su cabello.

Yerry Mina hizo inesperado cambio de 'look'

El equipo comandado por Néstor Lorenzo contó con 26 jugadores que dejaron todo de principio a fin, que ganaron importantes partidos y emocionaron a todo el país al llegar hasta los octavos de final.

En el transcurso del certamen destacaron futbolistas como Gustavo Puerta, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, pero ahora, un par de días después, quien se roba el show es nada más y nada menos que Yerry Mina.

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El defensor central de Cagliari no fue el habitual titular que brilló en la Copa América y el Mundial 2018, pero logró sumar un par de minutos en el campo. Aún así, en esta ocasión se roba el protagonismo es por el inesperado cambio de look que tuvo en su periodo de vacaciones y que sorprendió a todo el mundo.

Yera Molina, su esposa, fue la encargada de dar a conocer la nueva imagen del deportista colombiano y se vio alegre y sonriente, celebrando lo que sería una fecha especial para ambos.

¿Cuándo volverá a jugar Yerry Mina con Cagliari?

El inicio de la Serie A de Italia está dispuesto para el mes de agosto y Yerry Mina volverá a jugar con Cagliari en el encuentro contra Parma que se disputará en el Ennio Tardini el 22 de este mes sobre las 13:45 hora Colombia.

Próximos partidos de la Selección Colombia

En ese orden de ideas, este sería el calendario por parte de la Selección Colombia en la próxima ventana de amistosos internacionales:

Colombia vs México

Baltimore, Estados Unidos

Fecha y hora por confirmar | entre el 24 y 26 de septiembre de 2026

Colombia vs Perú

Miami, Estados Unidos

8 de octubre de 2026 (horarios por confirmar)