Juan Cabal busca club: Juventus puso condiciones y habría primera oferta formal

Hace dos años, Juan David Cabal fue transferido de Hellas Verona a la Juventus de Turín con una operación que costó 12 millones de euros. El defensor central, que también puede jugar de lateral izquierdo firmó un contrato hasta 2029, pero todo parece indicar que el zaguero podría salir de manera anticipada de la institución.

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Juan David Cabal perdió confianza en la Juventus después de un partido de UEFA Champions League por los Play-Offs de octavos de final contra el Galatasaray. Al zaguero vallecaucano lo metieron en el segundo tiempo para tapar la banda en la cual estaban atacando los turcos. Recibió una tarjeta amarilla en los primeros cinco minutos y en cuestión de quince minutos lo expulsaron por doble amonestación.

A partir de ese momento, dejó de estar en las alineaciones de la ‘Vecchia Signora’. Perdió regularidad y las lesiones también hicieron de las suyas complicando al colombiano. Aunque hizo parte de algunas convocatorias, nunca fue tenido en cuenta como cambio. Juventus le busca salida y puso condiciones.

DECISIÓN TOMADA: JUVENTUS DEFINIÓ EL FUTURO DE JUAN DAVID CABAL

La Serie A empezará el 23 de agosto para la Juventus que tendrá que enfrentar a Frosinone, recientemente ascendido a la primera división. Juan David Cabal hizo parte del equipo italiano en el amistoso frente al Basel en el segundo tiempo, pero el ex Atlético Nacional estaría sumando sus últimos minutos con el equipo de Turín.

Luciano Spalletti tiene claro que Juan David Cabal no será tenido en cuenta en esta temporada y el vallecaucano está en la lista de transferibles a la espera de conocer algunas propuestas oficiales para darle salida al zaguero central. El tema es que, con poca regularidad, los turineses esperan una oferta superior a los 12 millones de euros que pagaron por el defensor y sería difícil sacar una buena diferencia.

Entre las condiciones que pone la Juventus está la de acordar una venta definitiva. No quieren un préstamo, al menos de que sellen una opción de compra obligatoria. Bajo esas condiciones, esperan sacarle provecho a un posible negocio para conseguir un poco del dinero que pagaron hace dos años por su fichaje.

BESIKTAS SE INTERESA EN JUAN DAVID CABAL

Mucho se ha hablado de las posibles vías que puede tener Juan David Cabal en su futuro. La necesidad es volver a sumar regularidad y firmar una buena temporada para estar en el radar de la Selección Colombia de cara a algunas convocatorias con el cambio generacional que se deberá ver en los siguientes llamados.

Entre las opciones aparece nada más ni nada menos que el Besiktas de la Superliga turca. Los otomanos estarían buscando a un defensor central y se interesaron en el zaguero de 25 años de la Juventus. Los italianos estarían dispuestos a negociar, pero la primera propuesta no gusta mucho.

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Y es que, Besiktas ya habría enviado una propuesta formal para contratar a Juan David Cabal. El tema es que el acercamiento que tuvieron es de una cesión con opción de compra y los turineses lo que quieren es una venta definitiva para sacar un provecho económico con respecto a lo que pagaron hace dos años.

Besiktas podría acceder a la opción de compra en caso de que Juan David Cabal cumpla con una buena temporada y esto sería determinante para la Juventus que solo piensa en encontrarle una salida para esta temporada que arranca el 23 de agosto.