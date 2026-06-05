Así está Colombia en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones

Se acerca la recta final de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, en donde la Selección Colombia es una de las protagonistas del campeonato y que estaría a punto de conseguir su clasificación a la Copa Mundial 2027.

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A falta de las últimas 2 jornadas, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se encuentra en una posición privilegiada, justo en el segundo lugar, para asegurar su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, objetivo que se ha convertido en la prioridad absoluta del combinado nacional.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones

La tabla de posiciones muestra una lucha muy cerrada en la parte alta. Argentina y Colombia aparecen igualadas con 14 puntos, aunque la albiceleste conserva el liderato por diferencia de gol. Sin embargo, las dos escuadras se están quedando parcialmente con el cupo al certamen mundialista.

Según se dio a conocer en el formato oficial del torneo, las dos primeras selecciones avanzarán directamente al Mundial Femenino de 2027, mientras que el tercer y cuarto lugar disputarán el repechaje intercontinental.

Esto convierte cada jornada en una verdadera final, especialmente para Colombia, que depende de sí misma para sellar el boleto mundialista, ya que la tabla de posiciones está de la siguiente manera:

Argentina – 14 puntos Colombia – 14 puntos Venezuela – 11 puntos Chile – 10 puntos Ecuador – 8 puntos Paraguay – 7 puntos Perú – 7 puntos Uruguay – 5 puntos Bolivia – 1 punto

¿Cuándo serán los últimos partidos de Colombia en la Liga de Naciones?

Los próximos partidos de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones serán los siguientes:

Colombia vs. Uruguay — viernes 5 de junio de 2026

Ecuador vs. Colombia — martes 9 de junio de 2026

El duelo frente a Uruguay se disputará en el estadio Pascual Guerrero de Cali y será clave para las aspiraciones de la Tricolor de asegurar uno de los dos cupos directos al Mundial Femenino de Brasil 2027.

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Catalina Usme no fue convocada a la Selección Colombia

Ángelo Marsiglia dejó claro que busca una Selección Colombia más renovada y con jugadoras más jóvenes para empezar a marcar la nueva generación del combinado nacional para el futuro. Por esta razón, no ha vuelto a tener en cuenta a Catalina Usme.

Una mala noticia para Catalina Usme que ha hecho los esfuerzos para volver a la Selección Colombia, pero no ha podido ser de las convocatorias para la Liga de Naciones. La jugadora del América de Cali no ha estado en ninguna lista de Ángelo Marsiglia, y, en ese orden de ideas, no ha jugado ningún partido de esta nueva competencia que es la ruta para el Mundial.