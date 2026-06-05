Colombia busca clasificar al Mundial: probable XI vs Uruguay en Liga de Naciones

Por primera vez en la historia en el fútbol femenino se está jugando una Liga de Naciones de la Conmebol que sirve como la ruta para clasificar a los Mundiales. Llegó para quedarse y en esta edición inaugural, la Selección Colombia está a nada de sellar la clasificación para la Copa del Mundo de Brasil en 2027.

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En la tabla de posiciones, las primeras dos selecciones sellarán de manera directa la clasificación al Mundial, mientras que la tercera y la cuarta disputarán el repechaje internacional para intentar dejar a cuatro selecciones dentro de la Copa del Mundo.

Argentina y Colombia parten con la ventaja como la primera y la segunda en la tabla de posiciones, mientras que Venezuela y Chile están en la tercera y cuarta casilla. Las argentinas y colombianas tienen muy cerca la entrada al Mundial de Brasil 2027, mientras que el repechaje internacional también está Ecuador, Paraguay y Perú en esa lucha.

Bajo ese panorama, Colombia necesitará solo un punto en las dos fechas que restan. El primer reto será ante Uruguay en el Estadio Pascual Guerrero y para este duelo, Ángelo Marsiglia tendría una duda en el ataque y pasaría por darle la titularidad o resguardar a Mayra Ramírez.

LA PROBABLE NÓMINA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA VS URUGUAY

Para este compromiso y de cara a la salida que tendrá Colombia contra Paraguay hay una buena noticia para Ángelo Marsiglia y pasa nada más ni nada menos que en el regreso de Mayra Ramírez después de casi un año de ausencia por una durísima lesión.

Infortunadamente, a lo largo de su recuperación, Mayra tuvo varios contratiempos que ralentizaron su vuelta a las canchas. Se perdió la UEFA Champions League y tampoco pudo estar en las siete jornadas de la Liga de Naciones. Hasta ahora podrá regresar y enfrentar a Uruguay y Paraguay.

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En ese orden de ideas, una de las dudas principales que tendría Ángelo Marsiglia sería si poner a Mayra Ramírez o si utilizaría a Maithé López como la referente de área en busca de no correr riesgos con la delantera del Chelsea que apenas sumó algunos minutos en Inglaterra en las últimas semanas.

Con las necesidades que tiene la Selección Colombia de conseguir un punto, Ángelo Marsiglia podría presentar el siguiente onceno que ha venido sumando regularidad a lo largo de la Liga de Naciones, Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Linda Caicedo, Wendy Bonilla y Maithé López/Mayra Ramírez.

HISTORIAL DE COLOMBIA VS URUGUAY

Uruguay necesita milagros para clasificar al repechaje internacional, pero el historial no las favorece. En todas las competencias se han visto las caras en siete oportunidades con un saldo de siete triunfos para la Selección Colombia y con una diferencia de goles de mucha ventaja.

Goleadas en su mayoría y dos recientes marcadores parejos por la mínima diferencia a favor de Colombia. Uruguay solo ha marcado dos goles en este historial tras siete partidos disputados.

En la diferencia de gol, Colombia cuenta con +24 producto de 26 anotaciones marcadas y dos tantos recibidos. La superioridad de Colombia es avasallante y esto podría ser determinante para clasificar.

Cada partido tiene lo suyo y si Uruguay ganan podría estar con ilusiones todavía de apostarle al repechaje internacional. Las charrúas necesitan acabar con la mala historia de las siete derrotas y sumar un triunfo en este partido crucial para las realidades de ambas selecciones.